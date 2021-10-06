Тарас Черновил рассказал о громком кадровом решении сразу после отставки Разумкова

Пока внимание всех украинцев приковано к смене спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Руслана Стефанчука у нас назревает еще одно кадровое решение. Пост премьер-министра может занять Кирилл Тимошенко, подвинув на этом посту Дениса Шмыгаля. Как информирует издание "Комментарии", такой информацией у себя в Facebook поделился украинский политолог Тарас Черновил.

Заседание СНБО Фото из открытых источников

Политолог отмечает, Кирилл Тимошенко давно уже желает занять должность ни много ни мало, а целого премьер-министра. Правда здесь есть пара проблем. С Разумковым все пошло в обратном порядке. Сначала у Зеленского долго лелеяли и рорзганялы нелюбовь, боязнь, ненависть к спикеру, а затем использовали его очередную игрушку – закон для олигархов, чтобы окончательно уничтожить спикера. А только потом задумались, а кого же туда посадить. Именно здесь и подвинулся Стефанчук, который всегда "чего-с изволите-с". А со Шмыгалем в Зеленского пока проблем нету. Тот аж из кожи лезет, чтобы доказать, что у него нет политических амбиций, а еще он полностью отрекся от своей конституционной субъектности и в каждом высказывании подчеркивает, что все хорошо в стране и за это нужно благодарить Владимира Зеленского.

По словам Черновола, Зеленский любит лояльных людей. И пока никаких намерений устранять послушного Шмыгаля не проявляет.

"И, если против Разумкова Ермак более года плел интриги, то против Шмыгаля они еще и не стартовали. А хочется уже. Пока Тимошенко использует свои умения пиар-менеджера и режиссера, и сценариста рекламной продукции. Раскручивает свои "достижения" в "Большом строительстве" и в рекламе "непревзойденного". Если очень подсластит Зеленскому, то может и победит в аппаратных интригах. Ведь именно так и творится кадровая политика", – отметил политолог.

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