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Таран: условной бабе Гале предложат на 1000 Зеленского купить билет на концерт 95 квартала

Украинцы обрадовались новости о 1000 гривен за вакцинацию, пока не поняли, на что эти деньги можно будет потратить

сегодня, 16:34
Автор:

Кравцев Сергей
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После вчерашнего видеообращения президента Владимира Зеленского многие украинцы уже начали стоить планы, как используют свою тысячу гривен, а, если в семье пойдут вакцинироваться два человека, то и вовсе получится – 2 тысячи гривен. Вот только большинство из тех, кто обрадовался такой новости даже не догадываются, что эту тысячу гривен невозможно будет использовать на свои нужды – оплатить коммуналку или скупиться в магазине, купив самые необходимые продукты. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Сергей Таран.

Таран: условной бабе Гале предложат на 1000 Зеленского купить билет на концерт 95 квартала

Тысяча гривен. Фото: finclub.net

Политолог поясняет, 1000 гривен, которые пообещал Владимир Зеленский за вакцинацию, нельзя будет потратить на оплату тарифов, продуктов и медикаменты. Их можно потратить только на спорт и концерты.

"Представляете себе в нашей провинции, где проблема с вакцинацией больше условная бабушка Галя вакцинируется и идет покупать абонемент в спортклуб? Или покупает билет на концерт "95 квартала"? Это, по версии Зе-власти, больше всего потребность условной бабушки Гали. Давид Арахамия в кулуарах уже объяснил, что 1000 гривен за вакцинацию нельзя тратить на тарифы, потому что это "поддержка экономики олигархов", а вот на поддержку индустрии развлечений как раз и нужно, потому что артисты, оказывается, больше всего пострадали от пандемии", – отметил Сергей Таран.

Он добавляет, пока сложно сказать, сколько будет длиться в Украине пандемия, но наша власть тяжело больна и, кажется, что это у нее неизлечимо.

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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/10219909747918129
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