Таран: условной бабе Гале предложат на 1000 Зеленского купить билет на концерт 95 квартала

После вчерашнего видеообращения президента Владимира Зеленского многие украинцы уже начали стоить планы, как используют свою тысячу гривен, а, если в семье пойдут вакцинироваться два человека, то и вовсе получится – 2 тысячи гривен. Вот только большинство из тех, кто обрадовался такой новости даже не догадываются, что эту тысячу гривен невозможно будет использовать на свои нужды – оплатить коммуналку или скупиться в магазине, купив самые необходимые продукты. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Сергей Таран.

Тысяча гривен. Фото: finclub.net

Политолог поясняет, 1000 гривен, которые пообещал Владимир Зеленский за вакцинацию, нельзя будет потратить на оплату тарифов, продуктов и медикаменты. Их можно потратить только на спорт и концерты.

"Представляете себе в нашей провинции, где проблема с вакцинацией больше условная бабушка Галя вакцинируется и идет покупать абонемент в спортклуб? Или покупает билет на концерт "95 квартала"? Это, по версии Зе-власти, больше всего потребность условной бабушки Гали. Давид Арахамия в кулуарах уже объяснил, что 1000 гривен за вакцинацию нельзя тратить на тарифы, потому что это "поддержка экономики олигархов", а вот на поддержку индустрии развлечений как раз и нужно, потому что артисты, оказывается, больше всего пострадали от пандемии", – отметил Сергей Таран.

Он добавляет, пока сложно сказать, сколько будет длиться в Украине пандемия, но наша власть тяжело больна и, кажется, что это у нее неизлечимо.

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