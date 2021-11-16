Таран: условной бабе Гале предложат на 1000 Зеленского купить билет на концерт 95 квартала

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После вчерашнего видеообращения президента Владимира Зеленского многие украинцы уже начали стоить планы, как используют свою тысячу гривен, а, если в семье пойдут вакцинироваться два человека, то и вовсе получится – 2 тысячи гривен. Вот только большинство из тех, кто обрадовался такой новости даже не догадываются, что эту тысячу гривен невозможно будет использовать на свои нужды – оплатить коммуналку или скупиться в магазине, купив самые необходимые продукты. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Сергей Таран.
Тысяча гривен. Фото: finclub.net
Политолог поясняет, 1000 гривен, которые пообещал Владимир Зеленский за вакцинацию, нельзя будет потратить на оплату тарифов, продуктов и медикаменты. Их можно потратить только на спорт и концерты.
Он добавляет, пока сложно сказать, сколько будет длиться в Украине пандемия, но наша власть тяжело больна и, кажется, что это у нее неизлечимо.
Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты разобрались, сработает ли инициатива президента вакцинировать всю Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости