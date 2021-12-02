Таран: Лавров подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня фактически подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО. Он объявил, что Россия предложит новый пакт о европейской безопасности, который должен остановить "расширение НАТО на восток", в частности – не допустить Украину в евроатлантический Альянс. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский политический эксперт Сергей Таран.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Эксперт отметил, свое заявление Сергей Лавров сделал на министерской встрече стран ОБСЕ как раз в ответ на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу наращивания РФ военных сил вокруг Украины. Заявление Сергея Лаврова еще раз подтверждает, что анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским "прямые переговоры" с президентом России Владимиром Путиным без участия западных партнеров – ложная стратегия.

Сергей Таран считает, что Москва будет поджимать Запад к тому, чтобы они начали понемногу забывать об Украине и выносить ее за скобки общеевропейской системы безопасности.

"И, если Владимир Зеленский сам объявляет, что готов к прямым переговорам с Кремлем, забыв о Берлине, Париже и Вашингтоне, западные партнеры могут легко на это согласиться. Оставив нас один на один с врагом. Без механизма санкций. И без евроатлантических перспектив", – отметил эксперт.

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