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Таран: Лавров подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО

Политический эксперт Сергей Таран считает, что президент Зеленский допустил ошибку, когда анонсировал прямые переговоры с Путиным

сегодня, 16:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров сегодня фактически подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО. Он объявил, что Россия предложит новый пакт о европейской безопасности, который должен остановить "расширение НАТО на восток", в частности – не допустить Украину в евроатлантический Альянс. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский политический эксперт Сергей Таран.

Таран: Лавров подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Эксперт отметил, свое заявление Сергей Лавров сделал на министерской встрече стран ОБСЕ как раз в ответ на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу наращивания РФ военных сил вокруг Украины. Заявление Сергея Лаврова еще раз подтверждает, что анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским "прямые переговоры" с президентом России Владимиром Путиным без участия западных партнеров – ложная стратегия. 

Сергей Таран считает, что Москва будет поджимать Запад к тому, чтобы они начали понемногу забывать об Украине и выносить ее за скобки общеевропейской системы безопасности.

"И, если Владимир Зеленский сам объявляет, что готов к прямым переговорам с Кремлем, забыв о Берлине, Париже и Вашингтоне, западные партнеры могут легко на это согласиться. Оставив нас один на один с врагом. Без механизма санкций. И без евроатлантических перспектив", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — сигналы Кремля не подействовали: в "Слуге народа" заявили, что НАТО будет расширяться на Восток, сослались на физику, против которой "не попрешь".




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran.v/posts/1285160545257937
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