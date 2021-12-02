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"Свободу Медведчуку!": Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале

С плакатами стояли нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Александр Колтунович и ряд других

сегодня, 17:06
Автор:

Станислав Молчанов
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Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" встретила президента Украины Владимира Зеленского в сессионном зале плакатами "Свободу Медведчуку!" "Стоп политическим репрессиям!", "Нет тарифному геноциду", "Верните свободу слова!" Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, передает сайт телеканала "112". 

"Свободу Медведчуку!": Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале

Фото: Facebook Вадим Рабинович

Соответствующие плакаты в сессионном зале развернули нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Александр Колтунович и ряд других.

"Наша фракция встречает президента!" — написал Рабинович.

”Свободу Медведчуку!”: Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале - фото 2
”Свободу Медведчуку!”: Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале - фото 3
”Свободу Медведчуку!”: Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале - фото 4
”Свободу Медведчуку!”: Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале - фото 5
”Свободу Медведчуку!”: Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале - фото 6


Фото: Facebook Вадим Рабинович
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от фракции ОПЗЖ Юрий Загородний заявил, что единственное, что заслуживало внимания в ежегодном послании президента Украины, это намерение вести прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович задался вопросом, каким нормам демократии отвечает арест Виктора Медведчука. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/svobodu-medvedchuku-stop-politicheskim-repressiyam-frakciya-opzzh-vstretila-zelenskogo-v-sessionnom-zale-s-plakatami-599633.html
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