"Свободу Медведчуку!": Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале

Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" встретила президента Украины Владимира Зеленского в сессионном зале плакатами "Свободу Медведчуку!" "Стоп политическим репрессиям!", "Нет тарифному геноциду", "Верните свободу слова!" Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, передает сайт телеканала "112".

Фото: Facebook Вадим Рабинович

Соответствующие плакаты в сессионном зале развернули нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Александр Колтунович и ряд других.

"Наша фракция встречает президента!" — написал Рабинович.





Фото: Facebook Вадим Рабинович Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от фракции ОПЗЖ Юрий Загородний заявил , что единственное, что заслуживало внимания в ежегодном послании президента Украины, это намерение вести прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе .

сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович задался вопросом , каким нормам демократии отвечает арест Виктора Медведчука.



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