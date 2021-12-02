"Свободу Медведчуку!": Фракция ОПЗЖ встретила президента с плакатами в сессионном зале

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Станислав Молчанов
Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" встретила президента Украины Владимира Зеленского в сессионном зале плакатами "Свободу Медведчуку!" "Стоп политическим репрессиям!", "Нет тарифному геноциду", "Верните свободу слова!" Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, передает сайт телеканала "112".
Фото: Facebook Вадим Рабинович
Соответствующие плакаты в сессионном зале развернули нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Александр Колтунович и ряд других.
"Наша фракция встречает президента!" — написал Рабинович.
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