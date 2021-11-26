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"Медведчука уже девятый месяц незаконно держат под арестом" - Рабинович

Рабинович задался вопросом, каким нормам демократии отвечает арест Виктора Медведчука

сегодня, 14:48
Автор:

Станислав Молчанов
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Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал арест председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет сайт телеканала "112".

"Медведчука уже девятый месяц незаконно держат под арестом" - Рабинович

Вадим Рабинович. Фото из открытых источников

Как передает СМИ, народный избранник задался вопросом, каким нормам демократии отвечает арест Виктора Медведчука. 

"Мы все за демократию. Скажите, каким нормам демократии отвечает арест Медведчука, которого незаконно держат под арестом уже девятый месяц", — заявил Рабинович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что народный депутат от фракции ОПЗЖ Василий Нимченко высказал свое мнение о деле Медведчука. Он считает, что Все обвинения в адрес председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" связаны исключительно с его деятельностью, направленной на восстановление мира на Донбассе и на социальную защиту украинцев.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний заявил, что прошло уже больше девяти месяцев с того момента, как украинская власть начала преследования против независимых средств массовой информации и оппозиционных политиков, в частности против Медведчука. Но санкции ввели, а  обещанные властью улучшения так и не наступили.



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Источник: https://112ua.tv/politika/rabinovich-kakim-normam-demokratii-otvechaet-arest-medvedchuka-kotoryy-dlitsya-uzhe-devyatyy-mesyac-598997.html
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