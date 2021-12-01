Загородний: В своем ежегодном послании Президент Зеленский не сказал ни слова о реальных проблемах украинцев



















Единственное, что заслуживало внимания в ежегодном послании президента Украины, это намерение вести прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе. Но, учитывая прежние действия власти, есть сомнения, что это будет реализовано. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил член Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат от фракции ОПЗЖ Юрий Загородний.

Юрий Загородний. Фото: zagittya.com.ua

Парламентарий подчеркнул, что Президент не упомянул о тех проблемах, решение которых действительно важно для Украины и украинцев.

"Президент ничего не сказал о том, что украинцы едва выживают из-за социальных стандартов, которые установила нынешняя власть. Сегодня в Украине люди страдают от тарифного геноцида, медицинской реформы. Ничего не сказал об экономике Украины", – отметил Загородний.

Политик заявил, что во время президентства Леонида Кучмы Украина была центром политической жизни на постсоветском пространстве и практически все саммиты президентов стран СНГ проходили в нашей стране.

"Хочу напомнить, когда были огромные успехи. Когда Украина демонстрировала самые высокие темпы социально-экономического развития и ВВП страны составил 12,1%. Это время Президента Леонида Кучмы, время, когда главой Администрации Президента Украины был Виктор Владимирович Медведчук", – отметил народный депутат.

По словам нардепа, единственное, что стоило внимания в ежегодном послании Президента, это его обещание начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Донбассе, но нет уверенности, что он это выполнит.

"По сути, Президент Украины сегодня с трибуны повторил составляющие мирного плана ОПЗЖ ‒ его автором является Виктор Владимирович Медведчук", – рассказал Юрий Загородний.

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