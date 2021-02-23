Зеленский ответил, будет ли первым в Украине вакцинироваться от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский готов получить прививку от коронавируса вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Фото: ОП

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — препараты Pfizer / BioNTech и Covishield (которая уже прибыла в Украину).

Сообщается, что препарат из Международного аэропорта "Борисполь" доставили на склад "Укрпромпостач". Уже завтра, 24 февраля, должны начаться поставки вакцины в регионы. Отметим, что Covishield произведена на индийском заводе по лицензии AstraZeneca. Прививки этим препаратом должны проводиться в два этапа.

Президент заверил, что вакцины будут оперативно доставлены в регионы. Препараты получат больницы, а вакцинацией будут заниматься мобильные бригады.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В первую очередь будут вакцинировать врачей медицинских учреждений, работающих с больными COVID-19. Далее следуют работники соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейные врачи. На втором этапе, в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных. Именно с ними Зеленский выразил готовность сделать прививку.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от коронавируса Covishield является наиболее эффективной и лучшей из всех на сегодня. Этот препарат является аналогом, изготовленным по лицензии Oxford-Astra Zeneca. После вакцинации вырабатывается поверхностный спаечный белок, который заставляет иммунную систему атаковать коронавирус, если он позже заразит организм. Некоторые после прививки чувствуют усталость, озноб, тошноту, головную боль.

Как сообщалось, ход пандемии COVID-19 может измениться. Ученые назвали причину.

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