Судья Соколов «скрипит»: почему судья так и не вынес решение по делу Порошенко

Когда вчера заявили, что председательствующий судья, выбирающий меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко – судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов – пробыл в совещательной комнате 5 часов, а после этого прислал гонца и заявил, что выйдет из совещательной комнаты и объявит решение 19 января – сами собой появились смешные мысли. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политический эксперт Виктор Бобыренко.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов. Фото: 24 канал

Судья Соколов думает о судьбе судьи Киреева и не может пока принять решение

"Вот, думаю, как у Зеленского решили сбить напряжение, которое несут с собой пассионарные поклонники Пороха. Типа: вы приехали, а мы здесь шаркнем и перенесем на 19-е. Затем на 21-е, затем на 23-е. Уморитесь ездить, особенно издалека. Но сейчас, думаю, дело в другом. Судья Соколов скрипит, потому что знает, что за мальчика Киреева (судил Юлию Владимировну) сейчас никто не заступается и его реально загнали где-то за Можайск", – отметил политолог.

Бобиренко добавил, если и Венедиктова "умыла руки", то что делать бедному судье? А так зарплата ничего, пожизненная пенсия неплохая. Интересно, сколько должны заплатить в Офисе президента человеку как мотивацию, чтобы променять все то, что есть сейчас.



Во вчерашнем бою Порошенко еще триумфально не победил

Политический эксперт, блогер Карл Волох отмечает у себя в Facebook, рано сказать, что во вчерашнем бою Порошенко триумфально победил, но вполне корректно – что власть ему проиграла вчистую. И дело даже не в том, что ОП не достиг поставленной цели, продемонстрировав всем, как слаба и запугана власть. И не в том, что власти загнали себя в классический цугцванг.

По словам Карла Волоха, главный вывод, который нужно наконец-то сделать из произошедшего – на Банковой есть люди, которые здраво понимают угрозу некоторых управленческих решений. Потому не готовы их выполнять.



Он добавил, конечно, есть один человек, который от такого положения дел серьезно выигрывает – Путин. Недаром он делал ставку на "мистера Хаос". И власть в Украине эту функцию выполняет на отлично.

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