Судья Соколов «скрипит»: почему судья так и не вынес решение по делу Порошенко

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Кравцев Сергей
Когда вчера заявили, что председательствующий судья, выбирающий меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко – судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов – пробыл в совещательной комнате 5 часов, а после этого прислал гонца и заявил, что выйдет из совещательной комнаты и объявит решение 19 января – сами собой появились смешные мысли. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политический эксперт Виктор Бобыренко.
Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов. Фото: 24 канал
Бобиренко добавил, если и Венедиктова "умыла руки", то что делать бедному судье? А так зарплата ничего, пожизненная пенсия неплохая. Интересно, сколько должны заплатить в Офисе президента человеку как мотивацию, чтобы променять все то, что есть сейчас.
Политический эксперт, блогер Карл Волох отмечает у себя в Facebook, рано сказать, что во вчерашнем бою Порошенко триумфально победил, но вполне корректно – что власть ему проиграла вчистую. И дело даже не в том, что ОП не достиг поставленной цели, продемонстрировав всем, как слаба и запугана власть. И не в том, что власти загнали себя в классический цугцванг.
По словам Карла Волоха, главный вывод, который нужно наконец-то сделать из произошедшего – на Банковой есть люди, которые здраво понимают угрозу некоторых управленческих решений. Потому не готовы их выполнять.
Он добавил, конечно, есть один человек, который от такого положения дел серьезно выигрывает – Путин. Недаром он делал ставку на "мистера Хаос". И власть в Украине эту функцию выполняет на отлично.
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