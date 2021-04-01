Судебная реформа в Украине: решится ли власть на новый общественный договор

Вероятная судебная реформа может перезагрузить правила игры в Украине. Особенно на фоне шагов через СНБО в русле "недра – народу", "агентам влияния – санкции", а также попыток деолигархизации и запуска "нулевой декларации". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, можно ли говорить, что власть готовит украинцев к новому общественному договору, что это может быть за договор, или всё происходящее – пыль в глаза, в том числе международным партнерам.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Ни о каком новом Общественном Договоре речь не идет"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Власть может быть стратегической, то есть, думающей наперед. А может быть рефлексивной, то есть, реагирующей на сиюминутные раздражители. Нынешняя власть – рефлексивна предельно, ее в этом смысле можно назвать политическим животным, которое руководствуется лишь инстинктами. Причем, главными раздражителями для нее выступают реакция зарубежных партнеров и колебания рейтинга президента Зеленского".

По мнению аналитика, нынешняя решительность в отношении "пятой колонны", недобросовестных судей – это не более чем усилия для поддержания президентского рейтинга из-за очевидного ухудшения жизни украинцев. А также попытка "исправиться" в условиях заметного недовольства Запада, прежде всего США, в связи с "делом вагнеровцев", сложностям в переговорах с МВФ и прочим.

"Никаких глубоких, затрагивающих систему власти реформ мы не видим, только имитация и сведение счетов с неугодными. Поэтому ни о каком новом Общественном Договоре речь не идет. Да и вряд ли в Офисе президента толком понимают, почему полная перезагрузка системы власти для Украины сегодня является не просто назревшей, а жизненно необходимой", — резюмирует Александр Кочетков.

"Нам нужна новая Конституция, которая отвечала бы нынешнему моменту"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что говорить о новом Общественном Договоре, о деолигархизации, о правилах поведения касательно налогов можно, если власть начнет с себя. Если сама будет жить по правилам, соблюдать законы, ограничивать влияние олигархов. Но ничего этого нет.

"Мы видим не борьбу с олигархами, а передел собственности и сфер влияния. Мы видим не борьбу с "теневой экономикой", а попытку через т.н. "нулевую декларацию" экспроприировать собственность и активы. Фактически — грабеж. ФОПам придется уходить в крипту, в "серые схемы", в кэш, выводить средства за границу — и прятать", — подчеркивает Виталий Кулик.

Он отмечает, что качественная судебная реформа разбивается о клановость судебного цеха. И нежелание (неумение) власти с этим бороться.

"Есть целые династии судей, которые не пускают никого в "свой" круг, которые управляют судебной системой в Украине. Есть прайсы за вхождение в этот круг. При существующей системе ничего не исправить, — уверен эксперт. — Нужна качественная перезагрузка, с учетом мнений действительно уважаемых судей, экспертов, в том числе представителей Запада. Все судьи-преступники, которые принимали решения в отношении Майдана, восстановлены в должностях. А очищение возможно только тогда, когда этих персонажей не будет в судебной системе, когда оттуда изгонят людей Кивалова и Портнова. При назначении на должность судьи должна проводиться тщательная проверка – не замешены ли в коррупционных действиях, не принимали ли решения, которые имеют признаки коррупционности. Надо иметь инструмент воздействия на судей. На нижних инстанция, местных, должна быть избираемость судей. К сожалению, нынешняя условно правовая система не способна на радикальные, качественные эксперименты в этом отношении".

Виталий Кулик считает, что Общественный Договор, который изменит правила игры, в том числе на рынке, в системе правосудия (когда оно реально – одно для всех) может появиться лишь после серьезной конституционной реформы. И только если к обсуждению ее привлекут максимально широкий круг экспертов.

"Нам нужна новая Конституция, которая отвечала бы нынешнему моменту, а также имела базовую картину будущего страны. И отвечала на вопрос — почему мы хотим жить вместе, причем жить именно по таким правилам. Именно тогда и родится новый Общественный Договор, необходимость которого перезрела", — заключает Виталий Кулик.

Ранее эксперты рассказали, ждать ли Украине судебной реформы и какие позитивы и риски она может нести.

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