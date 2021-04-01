Судебная реформа в Украине: решится ли власть на новый общественный договор

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Таисия Ерохина
Вероятная судебная реформа может перезагрузить
правила игры в Украине. Особенно на фоне шагов через СНБО в русле "недра –
народу", "агентам влияния – санкции", а также попыток деолигархизации и запуска
"нулевой декларации". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, можно ли
говорить, что власть готовит украинцев к новому общественному договору, что это
может быть за договор, или всё происходящее – пыль в глаза, в том числе
международным партнерам.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков
отмечает: "Власть может быть стратегической, то есть, думающей наперед. А может
быть рефлексивной, то есть, реагирующей на сиюминутные раздражители. Нынешняя
власть – рефлексивна предельно, ее в этом смысле можно назвать политическим
животным, которое руководствуется лишь инстинктами. Причем, главными раздражителями
для нее выступают реакция зарубежных партнеров и колебания рейтинга президента
Зеленского".
По мнению аналитика, нынешняя решительность в
отношении "пятой колонны", недобросовестных судей – это не более чем усилия для
поддержания президентского рейтинга из-за очевидного ухудшения жизни украинцев.
А также попытка "исправиться" в условиях заметного недовольства Запада, прежде
всего США, в связи с "делом вагнеровцев", сложностям в переговорах с МВФ и
прочим.
"Никаких глубоких, затрагивающих систему
власти реформ мы не видим, только имитация и сведение счетов с неугодными.
Поэтому ни о каком новом Общественном Договоре речь не идет. Да и вряд ли в
Офисе президента толком понимают, почему полная перезагрузка системы власти для
Украины сегодня является не просто назревшей, а жизненно необходимой", —
резюмирует Александр Кочетков.
Директор Центра исследований проблем
гражданского общества Виталий Кулик считает, что говорить о новом Общественном
Договоре, о деолигархизации, о правилах поведения касательно налогов можно,
если власть начнет с себя. Если сама будет жить по правилам, соблюдать законы,
ограничивать влияние олигархов. Но ничего этого нет.
"Мы видим не борьбу с олигархами, а передел
собственности и сфер влияния. Мы видим не борьбу с "теневой экономикой", а
попытку через т.н. "нулевую декларацию" экспроприировать собственность и
активы. Фактически — грабеж. ФОПам придется уходить в крипту, в "серые схемы",
в кэш, выводить средства за границу — и прятать", — подчеркивает Виталий Кулик.
Он отмечает, что качественная судебная реформа
разбивается о клановость судебного цеха. И нежелание (неумение) власти с этим
бороться.
"Есть целые династии судей, которые не пускают
никого в "свой" круг, которые управляют судебной системой в Украине. Есть прайсы
за вхождение в этот круг. При существующей системе ничего не исправить, —
уверен эксперт. — Нужна качественная перезагрузка, с учетом мнений
действительно уважаемых судей, экспертов, в том числе представителей Запада.
Все судьи-преступники, которые принимали решения в отношении Майдана,
восстановлены в должностях. А очищение возможно только тогда, когда этих
персонажей не будет в судебной системе, когда оттуда изгонят людей Кивалова и
Портнова. При назначении на должность судьи должна проводиться тщательная
проверка – не замешены ли в коррупционных действиях, не принимали ли решения,
которые имеют признаки коррупционности. Надо иметь инструмент воздействия на
судей. На нижних инстанция, местных, должна быть избираемость судей. К
сожалению, нынешняя условно правовая система не способна на радикальные,
качественные эксперименты в этом отношении".
Виталий Кулик считает, что Общественный
Договор, который изменит правила игры, в том числе на рынке, в системе
правосудия (когда оно реально – одно для всех) может появиться лишь после
серьезной конституционной реформы. И только если к обсуждению ее привлекут
максимально широкий круг экспертов.
"Нам нужна новая Конституция, которая отвечала
бы нынешнему моменту, а также имела базовую картину будущего страны. И отвечала на вопрос — почему мы хотим жить вместе, причем жить именно по таким правилам.
Именно тогда и родится новый Общественный Договор, необходимость которого
перезрела", — заключает Виталий Кулик.
Ранее эксперты рассказали, ждать ли Украине судебной
реформы и какие позитивы и риски она может нести.
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