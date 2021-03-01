Судебная реформа в Украине: быть ей или не быть

В Киеве 1-3 марта состоится Всеукраинский форум "Украина 30. Развитие правосудия". При этом есть стойкое ощущение, что ряд событий последнего времени (отказ МВФ нам в транше из-за отсутствия, в том числе, судебной реформы; приговор по делу Стерненко) – направлены на формирование определенной повестки дня, что реформу нужно проводить даже "через колено". "Комментарии" спросили экспертов, ждать ли Украине судебной реформы и какие позитивы и риски она может нести.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Зеленский пытается подчинить судебную вертикаль себе"

Политолог Владимир Цыбулько считает, что команда Зеленского пытается реализовать две взаимоисключающих программы одновременно.

"С одной стороны, как показывает опыт принятия закона об импичменте, они умеют "втюхивать" обществу симулякры вместо действенных законов. А с другой — Зе пытается подчинить судебную вертикаль себе. И Высший совет правосудия в нынешнем виде здесь является наилучшим помощником власти", — отмечает политолог.

По его словам, западные рекомендации основывают на этике западных обществ, где законопослушность является необходимой чертой для собственного благосостояния.

"Посттоталитарное же общество, к которому относимся пока и мы, построено таким образом, что благосостояние можно получить, только переступая закон. Поэтому главной задачей реформы должна стать фактически квази-прецедентная модель. Чтобы не получилось, что Стерненко за 300 гривен присуждают 7 лет заключения, а убийцам Екатерины Гандзюк дают 6 лет", — подчеркивает Владимир Цыбулько.

"На проведение такой реформы вполне есть шанс"

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк подчеркивает, что качественная судебная реформа — одно из обещаний Зеленского западному миру. И его попытка утвердиться как часть западного мира.

"На проведение такой реформы вполне есть шанс. Зеленский не был системным политиком и не стал им. Не является частью привычной политсистемы. Сможет ли сделать – зависит от того, будет прислушиваться к советам ближайшего окружения или к запросу общества на справедливость совместно с соответствующим запросом на реальное правосудие со стороны наших западных партнеров", — отмечает Николай Давидюк.

По его словам, если в Украине состоится реальная судебная реформа, подкрепленная другими (в правоохранительной системе, в СБУ и так далее), Украина улучшит позиции в рейтингах коррупции – в позитивном смысле. К тому же, к нам пойдут инвестиции, которые тормозятся из-за того, что сила закона у нас зачастую подменяется законом силы и телефонным правом.

"Мы — хорошая страна для инвестирования, если вылечить судебную систему, — уверен эксперт. – Сюда могут заходить миллиарды долларов, тем более, что у нас открываются рынок азартных игр, рынок земли. Но никакого мощного притока инвестиций не будет, пока суды останутся такими, как есть. Решится ли власть пойти на серьезные перемены, лишив себя права по телефону решать те или иные судебные вопросы – мы скоро узнаем".

Как ранее сообщалось, эксперты спрогнозировали развитие протестных акций под Офисом Зеленского.

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