Виктор Медведчук: В Украине происходят политические репрессии и незаконное преследование оппозиции

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Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Аргументы, которые сегодня выдвигает сторона обвинения, являются безосновательными и политически мотивированными. Эти действия расцениваются мной как политические репрессии против меня, как незаконное уголовное преследование меня, представителя оппозиционной партии, выступающей против политического курса действующей власти, — заявил Медведчук в суде. — Доказательства, содержащиеся в материалах подозрения, а также в решении суда первой инстанции, являются необоснованными и незаконными. Они основываются на предположениях и не могут быть положены в основу принятия решения относительно меры пресечения".

Оппозиционер прямо говорит о политическом преследовании со стороны власти, так как, по его мнению, именно "Оппозиционная платформа — За жизнь" вразрез с официальным политическим курсом Киева выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Также политсила продвигает эффективный мирный план, согласованный с представителями всех заинтересованных сторон, выступает в защиту русского языка и русскоязычного населения Украины, в защиту единой канонической православной церкви, поддерживает восстановление отношений с РФ как основным торгово-экономическим партнером Украины и т.п.

"Именно эта моя позиция побудила власть и к незаконному применению санкций, и к притеснениям наших депутатов как в Киеве, так и в регионах", — уверен Медведчук.

При этом обвинения в так называемой пророссийскости, которые пытаются навесить на партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" национал-радикалы, он полностью отверг, аргументируя это тем, что ОПЗЖ поддержали голосом миллионы украинцев на выборах, и это дает ей право отстаивать собственный политический курс и интересы избирателей.

"В стране, где граждане говорят на разных языках, ходят в разные церкви, по-разному оценивают факты независимой Украины, не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая только части населения. Плюрализм мнений, взглядов гарантированы Конституцией Украины, — заявил нардеп. — Но власти это не нравится, и она стала на путь незаконной внесудебной расправы — применение санкций ко мне и к моему коллеге Тараса Козака, закрытие оппозиционных телеканалов, открытие дел в отношении других народных депутатов и депутатов местных советов".

По мнению Виктора Медведчука, все вышеуказанное свидетельствует о политических репрессиях, о незаконном уголовном преследовании членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Хочу твердо заявить, что политическая борьба нашей партии продолжится, — резюмировал оппозиционер. — А относительно уголовного дела против меня, мы с адвокатами будем делать все, чтобы опровергнуть эти незаконные, необоснованные и необоснованные обвинения".

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