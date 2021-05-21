Виктор Медведчук: В Украине происходят политические репрессии и незаконное преследование оппозиции

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Станислав Молчанов
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук убежден, что выдвинутое ему подозрение является политическим преследованием. Политик отвергает все обвинения в свой адрес и указывает на факт политических репрессий в отношении оппозиции. Такое мнение нардеп озвучил, выступая на заседании в Киевском апелляционном суде по обжалованию избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Оппозиционер прямо говорит о политическом преследовании со стороны власти, так как, по его мнению, именно "Оппозиционная платформа — За жизнь" вразрез с официальным политическим курсом Киева выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Также политсила продвигает эффективный мирный план, согласованный с представителями всех заинтересованных сторон, выступает в защиту русского языка и русскоязычного населения Украины, в защиту единой канонической православной церкви, поддерживает восстановление отношений с РФ как основным торгово-экономическим партнером Украины и т.п.
При этом обвинения в так называемой пророссийскости, которые пытаются навесить на партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" национал-радикалы, он полностью отверг, аргументируя это тем, что ОПЗЖ поддержали голосом миллионы украинцев на выборах, и это дает ей право отстаивать собственный политический курс и интересы избирателей.
По мнению Виктора Медведчука, все вышеуказанное свидетельствует о политических репрессиях, о незаконном уголовном преследовании членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Хочу твердо заявить, что политическая борьба нашей партии продолжится, — резюмировал оппозиционер. — А относительно уголовного дела против меня, мы с адвокатами будем делать все, чтобы опровергнуть эти незаконные, необоснованные и необоснованные обвинения".
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