Повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу — Кравчук

Эскалация военной ситуации на Донбассе пребывала под пристальным вниманием украинцев последние несколько месяцев. Кроме действий у линии разграничения, ведется активная дипломатическая работа, касающаяся вопросов мира на этих территориях. Повлияет ли нынешнее судебное разбирательство над пророссийским политиком Виктором Медведчуком на любые переговоры, касающиеся Донбасса, сообщают в Telegram-канале "PavlovskyNews".



Кравчук о влиянии Медведчука на переговоры по Донбассу. Фото из открытых источников

По словам руководителя отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, дипработа, которая касается оккупированных Россией территорий, продолжается.

Беспокойство у некоторых представителей украинского общества насчет этого вопроса вызвала публикация пленок с разговором якобы Медведчука и представителя Кремля Дмитрия Козака.

Однако Кравчук успел заверить, что Козак, являющийся приближенным российского президента Путина, никак не влияет на функционирование ТКГ.

К слову, Леонид Кравчук напомнил, что имя Медведчука ранее связывали с возвращением пленников ОРДЛО в Украину. Однако чиновник подчеркнул, что этим вопросом глава "ОПЗЖ" занимался еще во время президентства Петра Порошенко.

Сейчас, уверяет Кравчук, в группе, разбирающей тему мирного урегулирования Донбасского конфликта, нет никого, кто мог бы быть связан с фигурой Виктора Медведчука. Именно поэтому, считает Кравчук, переговоры по Донбассу продолжатся в штатном режиме, ведь на них ничего не повлияет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали размер залога, который предлагают уплатить за Виктора Медведчука, чтобы избежать его пребывания под стражей.

Однако большинство счетов политика находятся под специальными санкциями. Откуда же Медведчук собирается взять финансы для вероятной уплаты залога, узнавайте в нашем материале.



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