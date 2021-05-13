logo
Русский Українська

BTC/USD

50226.69

ETH/USD

3815.64

LTC/USD

321.15

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу — Кравчук
commentss НОВОСТИ Все новости

Повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу — Кравчук

Леонид Кравчук подчеркнул, что в украинской делегации в ТКГ нет никого из «людей Медведчука»

сегодня, 15:16
Автор:

Вечканова Елена

Эскалация военной ситуации на Донбассе пребывала под пристальным вниманием украинцев последние несколько месяцев. Кроме действий у линии разграничения, ведется активная дипломатическая работа, касающаяся вопросов мира на этих территориях. Повлияет ли нынешнее судебное разбирательство над пророссийским политиком Виктором Медведчуком на любые переговоры, касающиеся Донбасса, сообщают в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу — Кравчук

Кравчук о влиянии Медведчука на переговоры по Донбассу. Фото из открытых источников

По словам руководителя отечественной делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, дипработа, которая касается оккупированных Россией территорий, продолжается.

Беспокойство у некоторых представителей украинского общества насчет этого вопроса вызвала публикация пленок с разговором якобы Медведчука и представителя Кремля Дмитрия Козака.

Однако Кравчук успел заверить, что Козак, являющийся приближенным российского президента Путина, никак не влияет на функционирование ТКГ.

К слову, Леонид Кравчук напомнил, что имя Медведчука ранее связывали с возвращением пленников ОРДЛО в Украину. Однако чиновник подчеркнул, что этим вопросом глава "ОПЗЖ" занимался еще во время президентства Петра Порошенко.

Сейчас, уверяет Кравчук, в группе, разбирающей тему мирного урегулирования Донбасского конфликта, нет никого, кто мог бы быть связан с фигурой Виктора Медведчука. Именно поэтому, считает Кравчук, переговоры по Донбассу продолжатся в штатном режиме, ведь на них ничего не повлияет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали размер залога, который предлагают уплатить за Виктора Медведчука, чтобы избежать его пребывания под стражей.

Однако большинство счетов политика находятся под специальными санкциями. Откуда же Медведчук собирается взять финансы для вероятной уплаты залога, узнавайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pavlovskynews/9745
Теги:
comments

Обусуждения

Анатолий

сегодня, 14:52

Кравчук-моральный урод Украины!!! Сдал безоговорочно страну, флот, промышленность, бегал, сука, между крапельками!!! Всю свою жизнь скрывался в оболочке нацика. Ты, же сучара , жрал с руки Медведчука, Януковича, Тимошенко!!! Ты все это время жрал, жрал и жрал!!! Сегодня ты уже переобулся и рассказываешь сказки для Вовочки?

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ