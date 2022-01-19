Суд над Порошенко: столкновения сторонников пятого президента и полиции не прекращаются

Несмотря на то, что в Печерском райсуде Киева еще не начали рассматривать дело о госизмене Петра Порошенко уже произошла толкотня между сторонниками лидера "ЕС", пятого президента и полицейскими. Причиной столкновений, которые продолжаются и сейчас, стал запрет правоохранителей на размещения перед входом в суд импровизированных печек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает корреспондент канала "Прямой".

Столкновения сторонников Порошенко и правоохранителей. Фото: Прямой канал

Митингующие в комментарии каналу "Прямой" рассказали, что они не собирались устраивать провокации. Просто, учитывая продолжительность судебного заседания 17 января – люди, собравшиеся у здания Печерского суда, решили подстраховаться и установить бочки с дровами, у которых можно было бы греться и готовить горячий чай, ожидая решение суда.

Увидев, что люди устанавливают бочки с дровами, правоохранители попытались их убрать. Сторонники Порошенко не согласились с этим и силой попытались оттеснить правоохранителей. Так завязалась толкотня, дошло даже до того, что один из митингующих применил огнетушитель.

Люди скандируют "Ганьба!" и требуют от правоохранителей не препятствовать проведению их акции.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – второй раунд – эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию поделились прогнозом, какую меру пресечения суд изберет пятому президенту Петру Порошенко. Эксперты едины во вменении, что по итогу сегодняшнего заседания суда за решеткой лидер "Европейской Солидарности" точно не окажется. Самый строгий вердикт – это взятие под стражу на 72 часа.





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