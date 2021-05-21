Власть боится Медведчука, считая его реальным конкурентом на президентских выборах — Кузьмин

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Станислав Молчанов
Для Киевского апелляционного суда, который рассматривает жалобу касательно меры пресечения для председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, уже очевидно, что уголовное преследование лидера оппозиции является политически мотивированным. Такое мнение на личной странице в Facebook высказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Фото из открытых источников
По словам парламентария, Виктор Медведчук юридически "разбил в хлам" предъявленные ему подозрения.
Нардеп также высказал мысль о том, что власть Зеленского, вероятно, боится лидера оппозиции, считая его реальным конкурентом на следующих президентских выборах.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
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