Стало известно, на кого Порошенко переписал Roshen и другой бизнес: новое расследование журналистов (ВИДЕО)



















Экс-президент и народный депутат Петр Порошенко переоформил собственную корпорацию Roshen и другие немалые бизнес-активы на сына Алексея. Об этом информирует программа "Следствие. Инфо".

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

Еще в начале месяца судебное учреждение наложило арест на имущество и активы бывшего главы государства. Но его большого кондитерского производства там нет. Об этом сказал представитель ОГП Юрий Белкин.

По информации Forbes Украина, именно эта корпорация – самый ценный актив Порошенка. Медиа оценивает это сладкое производство более чем в $1,1 миллиарда. Вместе с ним состояние большого чиновника насчитывает около $1,6 миллиарда, — утверждает представитель Forbes Украина Владимир Ланда.

Важно, что на сына пятого президента переоформлено около 50 компаний. Они имеют прямое отношение к этому кондитерскому производству. Также отныне Алексей Порошенко является полноправным владельцем аграрного бизнеса, убеждены работники этого медиа-расследования.

Как отметил Владимир Ланда, после президентских выборов стали большими риски для бизнесов Порошенка-старшего. Поэтому он преждевременно принял меры, чтобы такие риски были минимальными. Последние события показали, что такие меры позволили их уменьшить и вывели ценное имущество из-под ареста, который наступил через 2 года.

Представители пресс-службы экс-президента, комментируя ситуацию, подчеркнули, что Алексей Порошенко остановил свою карьеру, как политик. Поэтому "по решению трастового управляющего ему было предоставлено все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста".

Спикер Порошенко убеждает, что это решение принято исключительно по окончании политической карьеры Алексея Порошенко и с "дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса".

Авторы расследования отмечают, что пятый глава Украины является собственником почти десятка частных предприятий, не приносящих ему прибыли. Некоторые имели ущерб в своей производственной деятельности, другие не обнародовали финансовые бумаги.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко знал об огромном запросе в обществе на Зеленского еще в 2016 году.





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