Стало известно, на что Украина тратит больше всего средств

С января по ноябрь в структуре расходов сводного бюджета 2022 года наибольшая доля пришлась на сферу обороны, безопасности и правопорядка – 52%. Доля расходов на социальную сферу (соцзащита, образование, здравоохранение, культура и спорт) составила 33,7%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев в соцсети Telegram.

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Так, обслуживание государственного долга составляет 6,1% в структуре расходов сводного бюджета за 11 месяцев текущего года.

Вместе с тем, экономическая деятельность составляет 4%, на остальные сферы, включая содержание органов власти, жилищно-коммунальное хозяйство, экологию приходится 4,2% расходов.





“Итак, 86% бюджета, или 6 из 7 гривен бюджетных расходов, идет на две большие агрегированные статьи: оборону/безопасность и социальную сферу. Остальные расходы (кроме обслуживания госдолга, где расходы и так были сокращены благодаря реструктуризации) – финансируется по остаточному принципу”, — написал народный депутат.





Он добавил, что, к сожалению, резервов для дальнейшего сокращения расходов почти нет.





"Популярное мнение об урезании расходов на содержание чиновников имеет смысл, но последние занимают лишь 2,8% в структуре расходов сводного бюджета", — отметил Гетьманцев.





По сравнению с прошлым годом, больше всего выросли расходы на оборону, которые увеличились почти кратно — в 9,2 раза. Сейчас мы тратим только из бюджета на оборону примерно столько же, как раньше за год. Вместе с тем, обращает внимание нардеп, расходы на социальную защиту выросли на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.





“О доходах сводного бюджета в очередной раз отмечу, что налоговых и неналоговых доходов едва хватает, чтобы профинансировать все расходы на безопасность, охрану и правопорядок. Последние эквивалентны 89% совокупных доходов сводного бюджета, которые Украина обеспечивает самостоятельно. Итак, почти все налоги, отчисления от госпредприятий, админсборы и т.д. направляются на единую цель – защиту нашего государства от агрессора”, – подчеркнул глава комитета ВРУ.





Таким образом, львиную часть социальных и других расходов покрывает западная кредитная и безвозвратная помощь, "которая не является безлимитной", добавил нардеп.





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