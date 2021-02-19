Стало известно, как Россия захватывала Донбасс еще в 1990-х

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Гриниченко Дима
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, как Россия начинала захватывать территорию Донбасса еще в 1990- годах. Об этом он сообщил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Фото: Google
По его словам, россияне фактически захватили всю территорию Донецкой и Луганской области еще в 1994 году, то есть 27 лет назад.
Он сказал, что уже в те годы Россия сводила все на нет и начинала вести подпольную подрывную деятельность на территории Донбасса. Отдельным пунктом Данилов отметил работу россиян на украинском телевидении в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, конфликт на Донбассе, который мы имеем сегодня является следствием работы россиян там.
Алексей Данилов занимает пост секретаря СНБО с октября 2019 года. Он выходец из Луганской области, родился в городе Красный Луч, который сегодня находится на оккупированной территории.
В 1990-х годах Данилов несколько лет был городским головой Луганска. Также в 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию.
Был народным депутатом в 2006-2007 годах.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Война продолжается и сегодня.
Конфликту на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук поставил жесткое условие России по Донбассу.
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