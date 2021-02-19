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Стало известно, как Россия захватывала Донбасс еще в 1990-х

Последствия этого мы имеем сегодня

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, как Россия начинала захватывать территорию Донбасса еще в 1990- годах. Об этом он сообщил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Стало известно, как Россия захватывала Донбасс еще в 1990-х

Фото: Google

По его словам, россияне фактически захватили всю территорию Донецкой и Луганской области еще в 1994 году, то есть 27 лет назад. 

Он сказал, что уже в те годы Россия сводила все на нет и начинала вести подпольную подрывную деятельность на территории Донбасса. Отдельным пунктом Данилов отметил работу россиян на украинском телевидении в Донецкой и Луганской областях.

По его словам, конфликт на Донбассе, который мы имеем сегодня является следствием работы россиян там. 

Алексей Данилов занимает пост секретаря СНБО с октября 2019 года. Он выходец из Луганской области, родился в городе Красный Луч, который сегодня находится на оккупированной территории.

В 1990-х годах Данилов несколько лет был городским головой Луганска. Также в 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию. 

Был народным депутатом в 2006-2007 годах. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Война продолжается и сегодня.

Конфликту на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук поставил жесткое условие России по Донбассу. 

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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/rf-nachala-zahvatyvat-donbass-v-1994-godu-danilov-1505442.html
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