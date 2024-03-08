Стало известно, чем выгодно Залужному назначение послом в Британию

Как подчеркивает Тарас Загородний, Великобритания проводит мощную лоббистскую работу в США и заставляет их идти на те шаги, на которые они не хотели идти.

Валерий Залужный

При этом политолог считает, что не только Украине, но и самому Залужному выгодно такое назначение по нескольким причинам.

"Он входит в мировую тусовку. Многое может запланировать с британцами и подсказать. Уверен, что гонцы из Пентагона тоже к нему будут наведываться. Его опыт уникален. А контакты с США тоже полезны",

– отметил политолог.

Он добавил, что назначение бывшего Главнокомандующего ВСУ послом в Британию было правильной идеей.

"Если же эту историю инициировал сам Залужный, то он не так прост как многим кажется, потому что этот шаг открывает для него достаточно большое пространство во многих направлениях, имеющих множество вариантов. Ну, хотя бы такой, что, будучи официально в Армии, он не мог вести политическую деятельность. А с должности посла есть варианты",

– подчеркнул Загородний.

При этом политолог не понимает, что должен был делать Залужный по мнению критиков его назначения после отставки и во время действия военного положения в стране.

"Партейку забацать во время военного положения? Ячейки создавать? Проводить совещания по символике? Продавать места в несуществующем списке? И другими атрибутами хуторянской политики, которые, я надеюсь, все же умерли? Может ли он должен был бунт организовывать против Зеленского к радости многим и не только в нашей стране?"

– спрашивает политолог.

При этом он не понимает, почему некоторые украинцы так разочаровались в Залужном, ведь он никому ничего не обещал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Владимир Зеленский согласовал назначение Залужного на должность посла Украины в Британии.



