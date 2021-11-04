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Создание нового агентства и присоединение к ТКГ: Верещук рассказала о планах на посту министра

Верещук уже на следующей неделе планирует поездку на Донбасс

сегодня, 15:10
Автор:

Денис Подставной
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После назначения Ирины Верещук на пост вице-премьер-министра Украины — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новоиспечённая министр дала первый брифинг. Об этом передают корреспонденты портала "Комментарии". 

Создание нового агентства и присоединение к ТКГ: Верещук рассказала о планах на посту министра

Ирина Верещук. Фото: Facebook

Ирина Верещук поблагодарила всех за доверие и ответила на вопросы журналистов. 

Министр рассказала о создании нового агентства, которое будет заниматься непосредственно нарушениями прав на Донбассе. 

"Мы называем это "Центр восстановления мира". Это агентство будет целенаправленно заниматься формированием реестров, а затем составлением исков. А также остальную работу, которую сейчас делают министерства, но делают её каждый в своем направлении.  Мы же как профильное министерство должны собрать всю информацию, сгруппировать её, для того чтобы потом, когда юристы или МИД и наше министерство будут подавать иски, формировать политическую, консолидированную позицию государства, они имели информацию, факты, которые не потерялись где-то там или никто про них не забыл, а есть сформированные. И это государственный подход", — рассказала Верещук.

Также Верещук рассказала о том, когда планирует свою первую поездку на Донбасс. 

"Если всё будет хорошо, я планирую в следующую неделю, сразу, неотложно поехать на Донбасс. В первую очередь я хочу поговорить с людьми, которые страдают от безработицы и экологических угроз. Которые на сегодня действительно имеют проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг",- отметила политик. 

Также министр рассказала, что планирует присоединиться к трехсторонний контактной группе. 

"Это произойдет уже в следующую среду. Я буду присоединяться к переговорному процессу. В какой способ? Увидим. Мы договорились с президентом Украины, что я буду принимать участие, а потом увидим мою роль и место" — рассказала министр. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Верховная Рада назначила Ирину Верещук министромЗа назначение Верещук проголосовало 260 депутатов.

Также "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада назначила Резникова министром обороны Украины.


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Источник: https://comments.ua/
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