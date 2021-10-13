Совковые методы - доказательство политической мотивированности дела Медведчука: Лойфман

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Елена Бурдейная
Во время трансляции канала "Первый Независимый" Дмитрий Лойфман, адвокат Медведчука, отметил предвзятость Ирины Венедиктовой, Генерального прокурора Украины.
Заседание Печерского суда города Киева - скрин трасляции из зала суда
12 октября 2021 г. в Печерском районном суде города Киева состоялось очередное заседание по делу в отношении председателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Во время заседания стало известно, что подозрение Виктору Медведчуку прислали по почте. Адвокат обратил внимание присутствующих: этот документ его подзащитному пытались вручить к определенной дате — приурочить ко дню юриста.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, подозрение направляется по почте только в том случае, если неизвестно, где находится адресат. Прокуроры каждую секунду точно знают, где находится Медведчук, ведь он носит электронное средство контроля. Именно в тот день Виктора Владимировича пригласили к следователю Государственного бюро расследований относительно другого уголовного производства. И электронный браслет показывал, что он находился буквально в нескольких километрах от тех, кто хотел вручить ему подозрение.
Предыдущий манипулятивный случай: срочное завершение досудебного расследования, приуроченное ко Дню Независимости. Дмитрий Лойфман отмечает:
Виктор Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая 2021 г. Согласно решению Печерского суда от 2 сентября 2021 г. мера продлена до 31 октября 2021 г.
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