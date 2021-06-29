Что Порошенко говорит об инициативе Зеленского о запрете оспаривать решение СНБО

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инициативу главы государства Владимира Зеленского о запрете оспаривать решение СНБО. Он назвал такое решение неприемлемым и отметил, что это противоречит Конституции Украины.

Петр Порошенко. Фото: gettyimages

"Мы твердо убеждены, что ни в 106-й, где есть полномочия, ни в 107-й, где содержатся полномочия консультативного органа СНБО, который должен только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому "Европейская Солидарность" подчеркивает на неприемлемости удивительных инициатив Зеленского о запрете гражданам Украины оспаривать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?", — говорится в публикации на странице в Фейсбук Петра Порошенко.

Также он отметил, что попытки Зеленского "добавить себе неконституционные полномочия" грозят Украине "возвращением к временам Януковича" и "скатыванием в Россию Путина".

"Попытки господина Зеленского добавить себе неконституционные полномочия вопреки исчерпывающем перечне 106 угрожают авторитаризмом и скатыванием Украины в Россию Путина, в Беларусь Лукашенко, возвращением к временам Януковича", — написал Порошенко.

Напомним, ранее появилась информация, что в Украине могут запретить оспаривать решения или санкции СНБО в судах. Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, что они думают о такой законодательной инициативе. В частности политолог Валерий Клочко назвал это "желанием ручного управления" , а политический обозреватель Павел Нусс считает, что на фоне падающего рейтинга государственного главы Владимира Зеленского Офис президента готовит абсолютную узурпацию власти.

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