Что Порошенко говорит об инициативе Зеленского о запрете оспаривать решение СНБО

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Корольова Аліна
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инициативу главы государства Владимира Зеленского о запрете оспаривать решение СНБО. Он назвал такое решение неприемлемым и отметил, что это противоречит Конституции Украины.
Петр Порошенко. Фото: gettyimages
Также он отметил, что попытки Зеленского "добавить себе неконституционные полномочия" грозят Украине "возвращением к временам Януковича" и "скатыванием в Россию Путина".
Напомним, ранее появилась информация, что в Украине могут запретить оспаривать решения или санкции СНБО в судах. Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, что они думают о такой законодательной инициативе. В частности политолог Валерий Клочко назвал это "желанием ручного управления" , а политический обозреватель Павел Нусс считает, что на фоне падающего рейтинга государственного главы Владимира Зеленского Офис президента готовит абсолютную узурпацию власти.
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