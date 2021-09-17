СНБО в Украине: необходимый для государства орган или инструмент для пиара власти

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны на вечер 17 сентября. Издание "Комментарии" не стало гадать, какие решения могут быть приняты, кто и почему может попасть под санкции. Однако попросило экспертов в целом оценить использование СНБО в качестве санкционного механизма.

СНБО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

СНБО вполне может вмешиваться в вопрос установления тарифов

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что многие критики решений СНБО, говорят о том, что они неконституционны, что СНБО – непонятный орган при президенте.

"На самом деле – всё понятно, если открыть профильный закон о Совете национальной безопасности и обороны. Там четко выписаны его функции. Что это коллегиальный, координационный орган, решения которого, принятые совместно, вводит в действия президент Украины, – подчеркивает эксперт. – По поводу якобы антиконституционности тех или иных его решений, тут надо открывать Конституцию. Где написано, что Украина – это правовое, независимое, демократическое, социальное государство. И основной ценностью государства являются охрана жизни, здоровья, чести и достоинства граждан Украины. И гарантом исполнения Конституции, как известно, является президент Украины. Соответственно, у него есть возможность включаться в любые вопросы, связанные с вышеперечисленным. Не говоря о прямых историях, когда идет нарушение суверенитета государства или тому подобное".

По мнению Сергея Быкова, СНБО вполне может вмешиваться в вопрос установления тарифов.

"Потому что непомерно высокие тарифы, которые устанавливает условный рынок, могут угрожать экономической безопасности украинцев, не позволяя человеку чувствовать себя достойно. Поэтому СНБО вполне можно задействовать, чтобы решить эту проблему, – поясняет эксперт. – В одном из недавних интервью секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине почти нет вопросов, в которые не может вмешаться в СНБО. И он в этой части прав, потому что президент как руководитель этого органа должен защищать честь, достоинство, здоровье, жизни всех украинцев, а также независимость и территориальную целостность нашего государства. Так что всё тут в рамках закона".

Если СНБО хочет применять санкции, то делать это нужно в отношение тех самых органов, которые не хотят работать над раскрытием экономических преступлений, над борьбой с коррупцией

Адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва Андрей Помазанов размышляет следующим образом:

"Я бы посоветовал президенту и СНБО заниматься более профильными делами. А конкретно – тем, что происходит на Донбассе. Усилились обстрелы, вследствие чего практически каждый день мы получаем сообщения о ранениях или смертях наших граждан. Происходит тотальная раздача российских паспортов, жителей ОРДЛО вовлекают в российские выборы. Но у нас СНБО почему то "заточено" на экономические преступления, которыми должны заниматься совсем другие органы".

По мнению эксперта, если уже СНБО так хочет применять санкции, то делать это нужно в отношение тех самых органов, которые не хотят работать над раскрытием тех же экономических преступлений, над борьбой с коррупцией.

"Но их эффективная работа зависит от конкретной власти, которая сегодня руководит страной. Если она не способна наладить работу таких органов, чтобы те боролись и с экономическими преступлениями, и обеспечивали безопасность на наших улицах, то им нужно всем уходить в отставку – от рядового следователя до президента", – считает Андрей Помазанов.

Он не исключает, что сегодня могут попытаться ввести санкции по отношению к представителям судебной власти.

"Мол, блокируют судебную реформу, не хотят меняться. Но подобные санкции, как и предыдущие – экономические, политические – могут стать предметов рассмотрения уже следующей властью как такие, что приняты с нарушением норм Конституции и законов Украины, – предупреждает эксперт. – Уверен, что с правовой точки зрения все решения СНБО касательно санкций против украинских граждан, которые не связаны с терроризмом (тем или иным способом), а просто по каким-то экономическим или другим мотивам (которые считают важными члены СНБО и президент лично) – будут предметом разбирательства правоохранительных органов. Естественно, после того, как власть сменится, и будут веять другие политические ветра".

СНБО превратился в инструмент пиара секретаря СНБО Данилова и самого президента Зеленского

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк напоминает, что, согласно закону, СНБО не имеет функции исполнительной ветви власти. Это лишь консультативный орган, который должен собираться в наиболее критические моменты жизни нашей страны.

"А у нас получается, как в притче о пастухе, который кричал "Волк! Волк!", хоть того и близкого не было. А когда волк напал на отару, на крики пастуха никто уже не обратил внимания. Обесценивается сама институция, которая должна принимать стратегически важные для страны решения. Эта функция фактически утрачена", – считает Тарас Семенюк.

По его словам, СНБО превратился в инструмент пиара секретаря СНБО Данилова и самого президента Зеленского.

"Для власти это – не только инструмент пиара, но еще и инструмент запугивания и давления на оппонентов. И не важно, против кого и за что могут ввести очередные санкции. Важно, что это – вне рамок закона", – отмечает Тарас Семенюк.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Данилов назвал "новый кейс", который рассмотрит СНБО: кто может попасть под удар.

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