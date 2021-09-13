Данилов назвал "новый кейс", который рассмотрит СНБО: кто может попасть под удар

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Совету национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть новый кейс, который касается появления новых олигархов в Украине в условиях "банкопада" времен правления Порошенко. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме Ялтинская европейская стратегия. Оцените эти планы. Кто может попасть под удар? Насколько важен этот кейс? Есть ли риски, что власть будет играть против оппонентов, а не ради торжества правосудия?

Алексей Данилов - фото из открытых источников

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает кейс, связанный с банкопадом, одним из самых важных.

"У нас есть преступление без наказания. Речь о банкопаде 2014-2016 гг, когда более 100 банков было ликвидировано. И хоть в законодательстве у нас есть норма, что собственники несут имущественную ответственность за свои банки, практически никто не наказан. Были некие уголовные дела, но ничего серьезного. С учетом нанесенного ущерба и факторов справедливости – это один из самых перспективных кейсов", – уверен Алексей Кущ.

Со ссылкой на оценку НБУ, он отмечает, что так называемая очистка банковой системы, если брать прямые и непрямые потери, стоила тогда стране примерно 36% ВВП – сотни млрд грн.

"За эти деньги можно было провести полноценную медицинскую реформу, дать толчок для развития экономии, – акцентирует эксперт. – С политэкономической точки зрения, фактические произошло вторичное перераспределение капитала. Первичное у нас было в 90-х – отторжение первоначальных собственников (народа) от активов, которые ему принадлежали (госактивы, госпредприятия). А во время банкопада произошло вторичное перераспределение капитала. Когда вновь появившиеся собственники были отторгнуты от активов, которыми они владели. Это своеобразная революция для богатых. Во время обычно революции активы богатых забираются и перераспределяются между бедными – и ими управляет государство в лице народной власти. А в 14-15 гг была революция, когда активы от одних богатых переходил к другим".

По словам Алексея Куща, только через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который возмещал вклады населению, государство потратило 80 млрд грн. А были еще прямые потери, когда в обанкротившихся банках "сгорели" средства местных бюджетов, депозиты местных органов власти, госкомпаний, госбанков. Плюс – невозмещенные суммы, которые потерял малый и средний бизнес, обычные граждане. Ведь государство компенсировало не более 200 тыс грн, а многие держали депозиты куда больше.

"То есть, совместные потери – сотни млрд грн. Это беспрецедентное явление в нашей новейшей истории. И у этого кейса есть две составные части", – отмечает эксперт.

Первая – поиск скрытых бенефициаров, в интересах которых очистка банков происходила.

"Это те люди, которые забирали чужие активы, становясь еще богаче. Есть ответственность прежнего руководства НБУ, прежнего руководства государства, которые в тот момент в качестве "крыши" прикрывали весь этот процесс", – считает Алексей Кущ.

Вторая часть кейса – действия банков, которые воспользовавшись ситуацией, выводили капитал за границу.

"Известна "альпийская схема", в которой участвовал ряд украинских банков. Через швейцарские и австрийские банки тогда выводили млрд долл украинских вкладчиков, – отмечает эксперт. – Были банки-оболочки, которые раздувались за счет выдачи огромного количества кредитов (ипотечных, потребительских). Они сформировали множество проблемных кредитных портфелей, а потом лопнули. В итоге млрд грн были утрачены".

По этим кейсам можно и нужно серьезно двигаться, уверен Алексей Кущ. Тем более, что события происходили не так давно, 5-7 лет назад.

"Могут быть проблемы со сроками давности, с антибанковским законом, который был принят по требованию МВФ. Но если СНБО блокирует счета контрабандистов, почему бы не заблокировать и счета фигурантов банкопада? Это было бы сильный ход в ракурсе восстановления справедливости, – считает эксперт. – Вопрос в том, насколько это будет реально, не показушно".

У Алексея Куща есть сомнения в способности нынешней власти реализовать все с точки зрения расследования и вынесения приговоров на системном уровне. Чтобы виновные получили реальные сроки, в том числе топ-чиновники и топ-бизнесмены.

"Предвижу серьезные сложности, – признался эксперт. – Будут затронуты интересы людей, которые владеют огромными активами в Украине и мире. Некоторые и сейчас, так или иначе, находятся у власти. К тому же, любая атака на представителей прошлой власти по части очистки банковской системы натолкнется на защиту со стороны МВФ и "западных партнеров", которые требовали провести такую очистку и были одной из ее силовых "крыш" – политической так точно".

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, ни одного нового олигарха за последние полтора десятка лет, начиная с кризиса 2007/08 годов, в Украине не появилось.

"Процесс формирования олигархата, начавшийся при президенте Кучме завершился при президенте Ющенко, – считает эксперт. – Банкопад же, устроенный экс-главой НБУ Гонтаревой при полном одобрении и политической поддержке президента Порошенко, разорил граждан, а также мелкий и средний бизнес. Большая часть активов, которые переданы ФГВФЛ, сейчас уже представляют собою мусор. Так что непонятно, о какой угрозе появления новых олигархов идет речь".

Юрий Гаврилечко считает, что данное заявление Данилова – это, своего рода, ответ спикеру парламента Разумкову на его инициативу получить вердикт Веницианской комиссии на "законопроект об олигархах".

"А власть и правосудие... Так это всегда антагонистичные понятия", – резюмирует эксперт.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую команду от верховного главнокомандующего. Правда, уточнил, что в таком случае "десятки и сотни тысяч людей могут погибнуть".

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