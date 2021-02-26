Новое заседание СНБО «от Зеленского»: чего ждать

Сегодня, 26 февраля, состоится новое заседание СНБО "от Зеленского". "Комментарии" узнали у экспертов, чего ждать и спросили, насколько эффективен этот рычаг влияния.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

" Каких-то ярких событий, сравнимых с закрытием телеканалов, ожидать не стоит"

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что главная цель и грядущего, и недавних заседаний СНБО, — передел собственности.

"Под предлогом санкций, как правило, проводят передел собственности "папередников". Так делал Порошенко, так делает и Зеленский. В 10% мы видим отвлекающие маневры в виде борьбы с соцсетями, сайтами, что-то хайповое, завернутое в патриотическую риторику. А в 90% занимаются переделом. Возможно, сегодня будут и некие политические решения. Но, по моей информации, каких-то ярких событий, сравнимых с закрытием телеканалов, ожидать не стоит", — говорит Михаил Чаплыга.

Он подчеркивает, что СНБО – это эффективный рычаг при переделе собственности внесудебным образом.

"Суды – это долго, нудно и не всегда в ту сторону, в какую хотелось бы нашим властям. А СНБО – самое оно. Предположим, существует некий бизнес на территории Украины (бизнес-центр, некое предприятие, труба, как у Медведчука), а глобально деньги — в оффшоре где-то, за рубежом. Как правило, власть всегда в курсе таких дел – и в доле. Когда власть меняется, собственники, привязанные к предыдущей власти, продолжают зарабатывать. А новая власть тоже хочет кушать. Потому выработали механизм: наложить санкции на оператора, на компанию, предложить свою — как прокладу. И войти в управление, а то и перехватить его. Номинально владелец прежний, но право управлять у него забирают, передают "своим" и получают прибыль", — поясняет Михаил Чаплыга.

Он не исключает, что могут поднять на заседании и тему Донбасса, тем более, что там в последнее время стало неспокойно. Но всё это, по мнению эксперта, лишь для отвода глаз от главных задач, суть которых – отобрать и поделить.

"Санкции — тот случай, когда юрисдикция Украины не может распространяться на тех или иных лиц"

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко предполагает, что на сегодняшнем заседании СНБО могут поднять вопросы судебной реформы. Исходя из последних заявлений самого Зеленского, его Офиса, а также наших западных партнеров об актуальности этой темы.

"Насколько этот вопрос стоило бы обсуждать в рамках СНБО — сложно сказать. Впрочем, достаточно дискуссионны и решения, которые там принимались в этом месяце. В том числе касательно санкций против граждан Украины. С правовой точки зрения, всё, что находится в пределах юрисдикции Украины, следует решать в судах. Если государство ставит под вопрос правоправность деятельности определенных лиц, групп – есть суд, который и должен вынести вердикт. А санкции — тот случай, когда юрисдикция Украины не может распространяться на тех или иных лиц", — отмечает Михаил Дяденко.

По его мнению, то, как сейчас использует СНБО Зеленский, логичнее было бы использовать Порошенко в первые годы российской агрессии.

"Впрочем, что тогда, что сейчас правильнее использовать все же другие инструменты. А если их не хватает — вносить соответствующие изменения в законодательство", — считает эксперт.

Напомним, артисты все чаще возвращаются из политики на сцену: будет ли так же с Зеленским.

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