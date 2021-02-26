Новое заседание СНБО «от Зеленского»: чего ждать

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Таисия Ерохина
Сегодня, 26 февраля, состоится новое заседание
СНБО "от Зеленского". "Комментарии" узнали у экспертов, чего ждать и спросили,
насколько эффективен этот рычаг влияния.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Михаил Чаплыга считает,
что главная цель и грядущего, и недавних заседаний СНБО, — передел собственности.
"Под предлогом санкций, как правило, проводят
передел собственности "папередников". Так делал Порошенко, так делает и
Зеленский. В 10% мы видим отвлекающие маневры в виде борьбы с соцсетями,
сайтами, что-то хайповое, завернутое в патриотическую риторику. А в 90%
занимаются переделом. Возможно, сегодня будут и некие политические решения. Но,
по моей информации, каких-то ярких событий, сравнимых с закрытием телеканалов,
ожидать не стоит", — говорит Михаил Чаплыга.
Он подчеркивает, что СНБО – это эффективный
рычаг при переделе собственности внесудебным образом.
"Суды – это долго, нудно и не всегда в ту
сторону, в какую хотелось бы нашим властям. А СНБО – самое оно. Предположим,
существует некий бизнес на территории Украины (бизнес-центр, некое предприятие,
труба, как у Медведчука), а глобально деньги — в оффшоре где-то, за рубежом.
Как правило, власть всегда в курсе таких дел – и в доле. Когда власть меняется,
собственники, привязанные к предыдущей власти, продолжают зарабатывать. А новая
власть тоже хочет кушать. Потому выработали механизм: наложить санкции на
оператора, на компанию, предложить свою — как прокладу. И войти в управление, а
то и перехватить его. Номинально владелец прежний, но право управлять у него
забирают, передают "своим" и получают прибыль", — поясняет Михаил Чаплыга.
Он не исключает, что могут поднять на
заседании и тему Донбасса, тем более, что там в последнее время стало
неспокойно. Но всё это, по мнению эксперта, лишь для отвода глаз от главных
задач, суть которых – отобрать и поделить.
Руководитель Центра правового анализа и
исследования политических рисков Михаил Дяденко предполагает, что на
сегодняшнем заседании СНБО могут поднять вопросы судебной реформы. Исходя из
последних заявлений самого Зеленского, его Офиса, а также наших западных
партнеров об актуальности этой темы.
"Насколько этот вопрос стоило бы обсуждать в
рамках СНБО — сложно сказать. Впрочем, достаточно дискуссионны и решения,
которые там принимались в этом месяце. В том числе касательно санкций против
граждан Украины. С правовой точки зрения, всё, что находится в пределах
юрисдикции Украины, следует решать в судах. Если государство ставит под вопрос
правоправность деятельности определенных лиц, групп – есть суд, который и
должен вынести вердикт. А санкции — тот случай, когда юрисдикция Украины не
может распространяться на тех или иных лиц", — отмечает Михаил Дяденко.
По его мнению, то, как сейчас использует СНБО
Зеленский, логичнее было бы использовать Порошенко в первые годы российской
агрессии.
"Впрочем, что тогда, что сейчас правильнее
использовать все же другие инструменты. А если их не хватает — вносить
соответствующие изменения в законодательство", — считает эксперт.
Напомним, артисты все чаще возвращаются из
политики на сцену: будет ли так же с Зеленским.
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