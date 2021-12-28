СНБО может ввести санкции против нардепа «Слуги народа»: в чем причина

Как передает портал "Комментарии", вокруг провластной "Слуги народа" в последнее время возникло немало скандалов, где просматривается желание власти заполучить в свое влияние СМИ. Сначала в центре обсуждений был канал "Дом", затем "Рада". Теперь вот новая история. Одной из ТОП-тем сегодняшнего дня стала новость о том. что народный депутат от "Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал", который ранее принадлежал нардепу 8-го созыва Верховной Рады Дмитрию Добродомову. Эксперты проанализировали ситуацию, высказавшись на этот счет.

Алексей Ковалев. Фото: ubr.ua

Политический эксперт Валерий Клочок считает, что теперь на март 2022 года в списке олигархов по логике закона должен быть и депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, ставший теперь новым обладателем "4 канала".

По словам Клочка, Ковалев присутствовал на новогоднем корпоративе работников "4 канала". Там его представили журналистам, как нового владельца.

"Примечательно, что нардеп на празднике подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Со старта, так сказать", – отметил эксперт.

Политический эксперт Виктор Таран отмечает, после того, как стало известно о приобретении нардепом Ковалевым телеканала у него лично возникло сразу несколько вопросов.

Первый вопрос, отмечает эксперт, где взял такие большие средства простой депутат? Второй вопрос: что по этому поводу думает НАЗК и НАБУ? И третий вопрос: понимает ли Ковалев, что он теперь отвечает двум из трех признаков закона об олигархах? Следовательно, гипотетически СНБОУ должен вводить против него санкции.

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