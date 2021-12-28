Нардеп "Слуги народа" купил телеканал

Среди медийщиков сейчас обсуждается приобретение "4 канала" действующим народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" Алексеем Ковалевым. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

Собеседники "Украинской правды" среди работников канала рассказали, что народный депутат лично присутствовал даже во время новогоднего корпоратива "4 канала". И как раз во время празднования его представили коллективу как нового владельца. Также известно, что Ковалев подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Нардеп "Слуги народу" Алексей Ковалёв купил телеканал. Фото из Facebook

В открытых данных есть информация, что учредителем ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО" является юридическое лицо – Алексей Ковалев.

"Его доля собственности составляет 100%. Сумма уставного фонда оценена в размере 4 363 511 грн. А вот финальными собственниками телеканала, которые "имеют прямое решательное влияние" есть Иван и Наталья Ковалевы. Как догадываются журналисты, это вероятней всего, родители депутата," — говорится в сообщении "УП".

В настоящее время официальные комментарии нардеп журналистам по поводу покупки медиа не предоставляет. Обещает официальную позицию сообщить позже. Предыдущим владельцем канала был экс-нардеп Дмитрий Добродомов. Он купил "4 канал" в феврале этого года. Он от комментариев журналистам тоже воздерживается.

Напомним, ранее в СМИ распространяли информацию о том, что Алексей Ковалев попал в ДТП на трассе Киев-Одесса на автомобиле марки Mercedes-Benz S 560 2018 выпуска, которого не было в декларации нардепа.

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