Нардеп "Слуги народа" купил телеканал

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Людмила Слободенюк
Среди медийщиков сейчас обсуждается приобретение "4 канала" действующим народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" Алексеем Ковалевым. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.
Собеседники "Украинской правды" среди работников канала рассказали, что народный депутат лично присутствовал даже во время новогоднего корпоратива "4 канала". И как раз во время празднования его представили коллективу как нового владельца. Также известно, что Ковалев подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Нардеп "Слуги народу" Алексей Ковалёв купил телеканал. Фото из Facebook
В открытых данных есть информация, что учредителем ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО" является юридическое лицо – Алексей Ковалев.
Напомним, ранее в СМИ распространяли информацию о том, что Алексей Ковалев попал в ДТП на трассе Киев-Одесса на автомобиле марки Mercedes-Benz S 560 2018 выпуска, которого не было в декларации нардепа.
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