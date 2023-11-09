Смирнов остается вне внимания НАБУ и других антикоррупционеров

Информация о том, что западные партнеры Украины, якобы, не единожды намекали на необходимость замены определенных кадров в Офисе президента регулярно появляется в различных СМИ. А, что касается антикоррупционных организаций, так они и не замолкали, требуя увольнений то одних, то других заместителей главы ОП Андрея Ермака. Однако, ситуация изменилась, и по неназванным пока причинам фамилия зама главы ОП Андрея Смирнова перестала фигурировать в громких заявлениях.

Андрей Смирнов. Фото: из открытых источников

Так, первые упоминания о том, что Андрей Смирнов может покинуть Офис президента появились еще в сентябре 2021 года. Позже, после расследования журналистов "УП" о фактах, вероятно, незаконного обогащения Смирнова и его родственников, НАБУ открыло в отношении зама главы ОП уголовное производство. Тогда снова сообщалось о "скором увольнении Смирнова", однако этого не произошло.

Кроме того, следствие НАБУ по "делу Смирнова" за 8 месяцев так и не продвинулось. Согласно данным из Единого реестра судебных решений, в производстве все еще отсутствуют какие-либо активные следственные действия, из чего можно сделать вывод либо о халатности следователей Бюро, либо о их "сотрудничестве" с гражданином Смирновым.

В политических телеграмм-каналах можно встретить предположения о том, что Смирнов делится с НАБУ информацией о деятельности Банковой, что и приводится в качестве аргумента лояльности к нему Бюро и ряда антикоррупционных организаций, таких как "Центр противодействия коррупции", в частности.

Параллельно, на позициях Смирнова в ОП никак не отразились факты, изложенные в документах из Посольства США, в которых констатирован провал судебной реформы. Как главный координатор этого направления Андрей Смирнов не смог завершить реформу Верховного Суда Украины, Конституционного суда Украины. Кроме того, к его фиаско также относят отсутствие обещанного международного трибунала.

На фоне необъяснимой лояльности к Смирнову со стороны НАБУ и антикоррупционных организаций, в отношении других представителей Офиса президента эти структуры, напротив, демонстрируют системную активность. Среди примеров: обвинения замглавы ОП Ростислава Шурмы из уст ЦПК в "коррупции" и даже "коллаборационизме". Сначала о якобы незаконной деятельности Шурмы заявили журналисты программа BIHUS.Info, указав, что "Украина закупала электроэнергию с оккупированных солнечных станций Шурмы". Но даже после того, как СБУ заявило про отсутствие в этой истории чьих-либо преступлений, антикоррупционеры остались не удовлетворены.

"То есть работали себе фирмы на оккупированных территориях, получили, как выяснили журналисты BIHUS.Info, от Украины более 320 млн грн, и ничего страшного. И скорее всего продолжали бы получать деньги, если бы не журналистское расследование. Но СБУ ничего противозаконного в этом не видит", — заявили в ЦПК

Помимо прочего, Центр противодействия коррупции периодически обвиняет Шурму в конфликте интересов и незаконном обогащении, хотя соответствующими выводами НАПК эти подозрения так и не были подтверждены.

В целом, под шквал публичных обвинений со стороны антикоррупционеров подпадают практически все высокопоставленные представители ОП, кроме упомянутого выше Смирнова.

Напомним, ранее Андрей Смирнова имел конфликт с главой НАПК Александром Новиковым по причине того, что тормозил введение санкций СНБО в отношении российских бизнесменов. Тогда, по данным УП, в деятельность Смирнова потребовалось вмешательство лично Владимира Зеленского.

Также Смирнов часто конфликтовал с судьями. Известно, по крайнее мере, о двух случаях его конфронтации с Верховным судом Украины. Первый, когда экс-глава ВСУ Всеволод Князев, вопреки желанию Смирнова, уволил судью с российским паспортом Богдана Львова. А второй, когда Смирнову вменили попытку срыва съезда для избрания членов ВСП.