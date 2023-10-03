logo

BTC/USD

27337.83

ETH/USD

1651.33

LTC/USD

65.62

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Провал судебной реформы: с чем не справился Смирнов
commentss НОВОСТИ Все новости

Провал судебной реформы: с чем не справился Смирнов

сегодня, 19:17
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В медиа опубликован список требований со стороны США к Украине, от выполнения которых будут зависеть шансы на дальнейшую финансовую поддержку нашего государства со стороны заокеанского партнера.

Провал судебной реформы: с чем не справился Смирнов

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Фото из открытых источников

Факт получения такого списка необходимых первоочередных реформ ранее подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, а затем его передачу Украине подтвердило и посольство США. И хотя этот перечень касается разных сфер государственного управления и ведомств нашего государства, наибольшее внимание в нем уделено именно судебным органам власти. 


Так, западные партнеры Украины констатируют по сути провал судебной реформы и отсутствие адекватной работы различных судов, за что, как известно, на уровне Офиса президента, отвечает профильный заместитель председателя ОП Андрей Смирнов.

Судя по списку требований, в Штатах констатируют тот факт, что перезапуск работы Высшего совета правосудия так и не состоялся, создание Высшего административного суда Украины (ВАСУ) не произошло. Не прошло реформирование и Верховного Суда Украины, по крайней мере в течение прошлого года и еще в начале текущего, по данным американского посольства, двигалось в правильном направлении и одобрялось западными партнерами.

"Создать Службу дисциплинарных инспекторов при непосредственном и конструктивном участии независимых экспертов, обеспечив подбор высококвалифицированных инспекторов, добродетельных, профессиональных и с надлежащим вознаграждением, а также восстановить дисциплинарную функцию ВРП", — говорится в перечне рекомендаций Украины по ВРП.

"Принять закон о создании нового специализированного суда по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, укомплектованного должным образом проверенными судьями после ликвидации Окружного административного суда г. Киева", — указано в списке реформ в отношении Высшего административного суда Украины (ВАСУ).

Не согласны американские друзья Украины мириться и с тем, что ВККС до сих пор не смогла перезапустить отбор и квалификационную оценку судей. Речь идет об около 2000 судейских вакансий и о квалификационной оценке около 1500 действующих судей, ряд из которых имеют негативные выводы ГРД, но продолжают более 4 лет сидеть в своих креслах.

Отдельно упоминается в списке рекомендаций к немедленному воплощению и реформа Конституционного суда, которой Андрей Смирнов занимался особенно "плодотворно" и даже предлагал в свое время "переосмыслить необходимость существования" Конституционного суда. С тех пор прошло уже больше года.

"Внедрение недавно принятого закона №3277-IX путем создания Консультативной группы экспертов с участием экспертов Венецианской комиссии, ЕС и США, а также поддержка процесса проверки кандидатов на должности судей КСУ. Принятие закона №3277 было одним из семи требований для начала процесса вступления Украины в ЕС", — со своей стороны требуют западные партнеры.

Ответственный за судебную реформу Андрей Смирнов до сих пор публично не прокомментировал еще ни один пункт из обнародованного перечня западных "рекомендаций", как и не объяснил, почему именно сфера его компетенции занимает фактически самую существенную часть претензий. Из-за этих провалов реформы или откровенного саботажа трансформации судебной системы власти и остальных весомых замечаний относительно необходимости усиления антикоррупционных органов в нашем государстве, Соединенные Штаты Америки остановили финансовую поддержку Украины.

Обратятся ли эти критические последствия для страны персональной ответственностью уполномоченных на реформы лиц, как на уровне ОП, так и на уровне КМУ, в виде, по крайней мере, кадровых решений президента, вскоре станет очевидным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!