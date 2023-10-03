Провал судебной реформы: с чем не справился Смирнов

В медиа опубликован список требований со стороны США к Украине, от выполнения которых будут зависеть шансы на дальнейшую финансовую поддержку нашего государства со стороны заокеанского партнера.



Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Фото из открытых источников

Факт получения такого списка необходимых первоочередных реформ ранее подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, а затем его передачу Украине подтвердило и посольство США. И хотя этот перечень касается разных сфер государственного управления и ведомств нашего государства, наибольшее внимание в нем уделено именно судебным органам власти.

Так, западные партнеры Украины констатируют по сути провал судебной реформы и отсутствие адекватной работы различных судов, за что, как известно, на уровне Офиса президента, отвечает профильный заместитель председателя ОП Андрей Смирнов.

Судя по списку требований, в Штатах констатируют тот факт, что перезапуск работы Высшего совета правосудия так и не состоялся, создание Высшего административного суда Украины (ВАСУ) не произошло. Не прошло реформирование и Верховного Суда Украины, по крайней мере в течение прошлого года и еще в начале текущего, по данным американского посольства, двигалось в правильном направлении и одобрялось западными партнерами.

"Создать Службу дисциплинарных инспекторов при непосредственном и конструктивном участии независимых экспертов, обеспечив подбор высококвалифицированных инспекторов, добродетельных, профессиональных и с надлежащим вознаграждением, а также восстановить дисциплинарную функцию ВРП", — говорится в перечне рекомендаций Украины по ВРП.

"Принять закон о создании нового специализированного суда по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, укомплектованного должным образом проверенными судьями после ликвидации Окружного административного суда г. Киева", — указано в списке реформ в отношении Высшего административного суда Украины (ВАСУ).

Не согласны американские друзья Украины мириться и с тем, что ВККС до сих пор не смогла перезапустить отбор и квалификационную оценку судей. Речь идет об около 2000 судейских вакансий и о квалификационной оценке около 1500 действующих судей, ряд из которых имеют негативные выводы ГРД, но продолжают более 4 лет сидеть в своих креслах.

Отдельно упоминается в списке рекомендаций к немедленному воплощению и реформа Конституционного суда, которой Андрей Смирнов занимался особенно "плодотворно" и даже предлагал в свое время "переосмыслить необходимость существования" Конституционного суда. С тех пор прошло уже больше года.

"Внедрение недавно принятого закона №3277-IX путем создания Консультативной группы экспертов с участием экспертов Венецианской комиссии, ЕС и США, а также поддержка процесса проверки кандидатов на должности судей КСУ. Принятие закона №3277 было одним из семи требований для начала процесса вступления Украины в ЕС", — со своей стороны требуют западные партнеры.

Ответственный за судебную реформу Андрей Смирнов до сих пор публично не прокомментировал еще ни один пункт из обнародованного перечня западных "рекомендаций", как и не объяснил, почему именно сфера его компетенции занимает фактически самую существенную часть претензий. Из-за этих провалов реформы или откровенного саботажа трансформации судебной системы власти и остальных весомых замечаний относительно необходимости усиления антикоррупционных органов в нашем государстве, Соединенные Штаты Америки остановили финансовую поддержку Украины.

Обратятся ли эти критические последствия для страны персональной ответственностью уполномоченных на реформы лиц, как на уровне ОП, так и на уровне КМУ, в виде, по крайней мере, кадровых решений президента, вскоре станет очевидным.