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СМИ: связи с Порошенко могут помешать Юрию Гусеву стать министром обороны

Банковую беспокоит несколько факторов

сегодня, 16:23
Автор:

Станислав Молчанов

Офис президента Украины медлит с выдвижением главы Укроборонпрома Юрия Гусева на пост министра обороны в связи с коррупционным шлейфом и связями с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает издание УНИАН.

СМИ: связи с Порошенко могут помешать Юрию Гусеву стать министром обороны

Юрий Гусев. Фото из открытых источников.

О грядущей отставке действующего министра обороны Андрея Тарана СМИ пишут несколько месяцев. В числе наиболее вероятных претендентов на его пост называют Юрия Гусева. 

Как передает УНИАН, Банковую беспокоит несколько факторов.  В первую очередь — коррупционные обвинения в адрес Гусева во время его пребывания на посту заместителя министра обороны. 

Гусев работал заместителем министра в 2014-2016 годах. В оборонном ведомстве он курировал, в том числе, государственные закупки. Ему вменяли переплату 180 млн грн за закупку топлива для армии. В 2015 году главная военная прокуратура открыла уголовное производство по факту неэффективного использования средств на жилье для военнослужащих: Минобороны купило вместо 2 тысяч квартир всего 75, потратив на них 1,14 млрд грн. Также сообщалось о махинациях во время закупки обуви: тендеры выигрывала одна и та же фирма, поскольку рисунок именно ее подошвы прописали в техусловиях. Ущерб для государств мог составить 70 млн грн.

Тогда избежать уголовной ответственности Гусеву помог лично пятый президент, который якобы велел военной прокуратуре закрыть уголовное дело, — пишет УНИАН. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что согласно инсайдерской информации, своей должности, скорее всего, лишится руководитель Министерства обороны Андрей Таран.  Новым главой оборонного ведомства может стать Юрий Гусев. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.unian.net/politics/obvineniya-v-korrupcii-i-svyazi-s-poroshenko-mogut-zakryt-yuriyu-gusevu-dorogu-v-minoborony-smi-novosti-ukraina-11533354.html?_gl=1*13u2byc*_ga*MTM5MzU0MDYxNy4xNjI0NzMxNDU5*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMDY3Mjk4NS44LjAuMTYzMDY3Mjk4NS42
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