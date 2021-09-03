СМИ: связи с Порошенко могут помешать Юрию Гусеву стать министром обороны

Офис президента Украины медлит с выдвижением главы Укроборонпрома Юрия Гусева на пост министра обороны в связи с коррупционным шлейфом и связями с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает издание УНИАН.

Юрий Гусев. Фото из открытых источников.

О грядущей отставке действующего министра обороны Андрея Тарана СМИ пишут несколько месяцев. В числе наиболее вероятных претендентов на его пост называют Юрия Гусева.

Как передает УНИАН, Банковую беспокоит несколько факторов. В первую очередь — коррупционные обвинения в адрес Гусева во время его пребывания на посту заместителя министра обороны.

Гусев работал заместителем министра в 2014-2016 годах. В оборонном ведомстве он курировал, в том числе, государственные закупки. Ему вменяли переплату 180 млн грн за закупку топлива для армии. В 2015 году главная военная прокуратура открыла уголовное производство по факту неэффективного использования средств на жилье для военнослужащих: Минобороны купило вместо 2 тысяч квартир всего 75, потратив на них 1,14 млрд грн. Также сообщалось о махинациях во время закупки обуви: тендеры выигрывала одна и та же фирма, поскольку рисунок именно ее подошвы прописали в техусловиях. Ущерб для государств мог составить 70 млн грн.

Тогда избежать уголовной ответственности Гусеву помог лично пятый президент, который якобы велел военной прокуратуре закрыть уголовное дело, — пишет УНИАН.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что согласно инсайдерской информации, своей должности, скорее всего, лишится руководитель Министерства обороны Андрей Таран. Новым главой оборонного ведомства может стать Юрий Гусев. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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