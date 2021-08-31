Новым главой Минобороны может стать Юрий Гусев — СМИ

Во вторник, 31 августа, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, а также глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщили, что в ближайшее время Украину ожидают некие "кадровые ротации" в правительстве. Как сообщает издание "Военный курьер Украины", стали известны имена даже некоторых претендентов на почти вакантные министерские кресла.

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев может стать министром обороны. Фото из открытых источников

Так, согласно инсайдерской информации, своей должности, скорее всего, лишится руководитель Министерства обороны Андрей Таран. Существует большая вероятность, пишет "Военный курьер", что его место займет нынешний руководитель расформированного госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Также издание отмечает, что подобное назначение не пройдет без предварительных собеседований и дополнительных консультаций в Офисе президента.

Напомним, что очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября 2021 года. Депутаты, вернувшись из летних отпусков, могут начать рассматривать кадровые изменения в правительстве уже на первых заседаниях.

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