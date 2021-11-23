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«Слугу народа» Тищенко могут назначить главой КГГА: эксперт назвал условие

В Офисе президента поставили четкое условие для Тищенко - найти голоса в Раде за закон о столице

сегодня, 15:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Скандальный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко может сменить депутатский мандат на кресло главы КГГА. Такое кадровое решение окончательно еще не принято. Для того, чтобы Тищенко получить важную должность в столице – ему нужно будет собрать голоса за закон о столице. Как передает издание "Комментарии", такую инсайдертскую информацию у себя в Facebook обнародовал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

«Слугу народа» Тищенко могут назначить главой КГГА: эксперт назвал условие

Николай Тищенко. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

"С кадрами у Зеленского настолько беда, что он согласился на предложение Ермака поставить кума последнего Колю "Велюра" Тищенко на главу КГГА. Тищенко мечтает об этом с 2019 года, когда вместо него кандидатом от "слуг" на должность мэра Киева определили Верещук. Ермак убеждает Зеленского, что с Тищенко Киев будет полностью подконтролен Офису президента", – отметил Алексей Голобуцкий.

Политолог отмечает, правда есть одно "но". Чтобы получить желаемое, Николаю Тищенко придется пройти боевое крещение – собрать голоса за закон о столице в Верховной Раде, чего пока президентской фракции сделать не удается. С голосами за закон о столице очень туго. Нет даже уверенности, что его поддержать группы "За будущее" и "Доверие".

"Потому что пока голосов за закон о столице нет – депутаты понимают ответственность: власть меняется, а статьи уголовного кодекса остаются. Следовательно, работа Николая Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако Коля уже начал действовать и создал межфракционное объединение в Раде "Киев Де". Дальше дело пока не пошло.

Читайте также на портале "Комментарии" — "слуги народа" не собрали голоса на закон о столице даже в своей фракции.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4750399248356608
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