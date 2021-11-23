«Слугу народа» Тищенко могут назначить главой КГГА: эксперт назвал условие

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Кравцев Сергей
Скандальный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко может сменить депутатский мандат на кресло главы КГГА. Такое кадровое решение окончательно еще не принято. Для того, чтобы Тищенко получить важную должность в столице – ему нужно будет собрать голоса за закон о столице. Как передает издание "Комментарии", такую инсайдертскую информацию у себя в Facebook обнародовал украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Николай Тищенко. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
Политолог отмечает, правда есть одно "но". Чтобы получить желаемое, Николаю Тищенко придется пройти боевое крещение – собрать голоса за закон о столице в Верховной Раде, чего пока президентской фракции сделать не удается. С голосами за закон о столице очень туго. Нет даже уверенности, что его поддержать группы "За будущее" и "Доверие".
Читайте также на портале "Комментарии" — "слуги народа" не собрали голоса на закон о столице даже в своей фракции.
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