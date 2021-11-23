«Слугу народа» Тищенко могут назначить главой КГГА: эксперт назвал условие

Скандальный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко может сменить депутатский мандат на кресло главы КГГА. Такое кадровое решение окончательно еще не принято. Для того, чтобы Тищенко получить важную должность в столице – ему нужно будет собрать голоса за закон о столице. Как передает издание "Комментарии", такую инсайдертскую информацию у себя в Facebook обнародовал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Николай Тищенко. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

"С кадрами у Зеленского настолько беда, что он согласился на предложение Ермака поставить кума последнего Колю "Велюра" Тищенко на главу КГГА. Тищенко мечтает об этом с 2019 года, когда вместо него кандидатом от "слуг" на должность мэра Киева определили Верещук. Ермак убеждает Зеленского, что с Тищенко Киев будет полностью подконтролен Офису президента", – отметил Алексей Голобуцкий.

Политолог отмечает, правда есть одно "но". Чтобы получить желаемое, Николаю Тищенко придется пройти боевое крещение – собрать голоса за закон о столице в Верховной Раде, чего пока президентской фракции сделать не удается. С голосами за закон о столице очень туго. Нет даже уверенности, что его поддержать группы "За будущее" и "Доверие".

"Потому что пока голосов за закон о столице нет – депутаты понимают ответственность: власть меняется, а статьи уголовного кодекса остаются. Следовательно, работа Николая Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако Коля уже начал действовать и создал межфракционное объединение в Раде "Киев Де". Дальше дело пока не пошло.

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