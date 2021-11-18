"Слуги" не собрали голоса на закон о столице даже в своей фракции

Сегодня "слуги народа", понимая неправомерность своего законопроекта о столице и под давлением пришедших под стены Верховной Рады киевлян, отказались от голосования о применении спецпроцедуры рассмотрения закона о столице 2143-3. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Слуга народа. Фото: liga.net

Политолог отмечает, по крайней мере, на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице. Этому несколько причин.

"Во-первых, позиция Европы. Вчера Совет Европы обнародовал свое критическое заключение к тексту законопроекта о столице. Это стало для многих народных депутатов "холодным душем", ведь "слуги" ожидали этого вывода не раньше декабря. Теперь демонстративно проигнорировать замечания европейских партнеров будет опасным прецедентом. Во-вторых, реакция киевлян. Известие о том, что Киевом будет руководить наместник с Банковой, окончательно обнулит рейтинг "слуг" в столице, где проживает около 4 млн человек", – отметил политолог.

Алексей Голобуцкий добавляет, есть еще и третий момент, политический бумеранг. Речь идет не о тех "слугах", которым нет, что терять в нарушение конституционных норм. А о тех "слугах", которые могут голосовать, а могут не голосовать, в зависимости от уровня зарплаты. И те "слуги", которые решили, что ответственность в будущем будет больше, чем нынешние конверты, решили не испытать судьбу.

"Учитывая это, план Банковой по захвату Киева к Новому году откладывается на неопределенный срок", – резюмировал Голобуцкий.

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