"Слуги" не собрали голоса на закон о столице даже в своей фракции

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Кравцев Сергей
Сегодня "слуги народа", понимая неправомерность своего законопроекта о столице и под давлением пришедших под стены Верховной Рады киевлян, отказались от голосования о применении спецпроцедуры рассмотрения закона о столице 2143-3. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Слуга народа. Фото: liga.net
Политолог отмечает, по крайней мере, на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице. Этому несколько причин.
Алексей Голобуцкий добавляет, есть еще и третий момент, политический бумеранг. Речь идет не о тех "слугах", которым нет, что терять в нарушение конституционных норм. А о тех "слугах", которые могут голосовать, а могут не голосовать, в зависимости от уровня зарплаты. И те "слуги", которые решили, что ответственность в будущем будет больше, чем нынешние конверты, решили не испытать судьбу.
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