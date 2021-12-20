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Слуги народа вернули себе лидерство: опубликованы новые результаты опроса

Шансы пройти в Раду сейчас имеют сразу восемь партий

сегодня, 13:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на неутешительные цифры, которые показывали правящей партии "Слуга народа" ряд социологических компаний обновленные результаты группы "Рейтинг" показали, что "Слуга народа" снова вернулась на первую позицию. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за "слуг народа" проголосовало бы чуть больше 19% среди тих, кто уже определился со своими политическими предпочтениями. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет сайт социологический группы "Рейтинг".

Слуги народа вернули себе лидерство: опубликованы новые результаты опроса

Верховная Рада. Фото: УНИАН

На втором месте разместилась партия пятого президента Украины "Европейская Солидарность". За нее готовы отдать свои голоса 13,5% украинцев. Третьей идет "Батькивщина" с 11,2%. Четвертым местом довольствуется "ОПЗЖ" с 10,5%. 

Также проходной барьер на выборах Раду могут преодолеть ряд непарламентских партий, среди которых "Сила и честь". У нее стабильных 7,3%, "Разумная политика" с 6,2%, а также "Украинская стратегия Гройсмана" с 6%. На грани попадания в Раду нового созыва партия "Наши". У нее 5,6%. Всего в новой Верховной Раде может оказаться 8 политических сил.

Аутсайдерами рейтинга, которым, по данным социологов, не хватает голосов для попадания в парламент, есть Радикальная партия, УДАР, партия Шария и ВО Свобода. 

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее вышел рейтинг от КМИС, согласно которому пальму первенства поделили две партии – "Европейская Солидарность" и "Слуга народа". По этим данным партия пятого президента впервые оказалась на первой позиции, потому как на долю процента она все же определила "слуг народа".  



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_14-16_dekabrya_2021.html
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