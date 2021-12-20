Слуги народа вернули себе лидерство: опубликованы новые результаты опроса

Несмотря на неутешительные цифры, которые показывали правящей партии "Слуга народа" ряд социологических компаний обновленные результаты группы "Рейтинг" показали, что "Слуга народа" снова вернулась на первую позицию. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за "слуг народа" проголосовало бы чуть больше 19% среди тих, кто уже определился со своими политическими предпочтениями. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет сайт социологический группы "Рейтинг".

Верховная Рада. Фото: УНИАН

На втором месте разместилась партия пятого президента Украины "Европейская Солидарность". За нее готовы отдать свои голоса 13,5% украинцев. Третьей идет "Батькивщина" с 11,2%. Четвертым местом довольствуется "ОПЗЖ" с 10,5%.

Также проходной барьер на выборах Раду могут преодолеть ряд непарламентских партий, среди которых "Сила и честь". У нее стабильных 7,3%, "Разумная политика" с 6,2%, а также "Украинская стратегия Гройсмана" с 6%. На грани попадания в Раду нового созыва партия "Наши". У нее 5,6%. Всего в новой Верховной Раде может оказаться 8 политических сил.

Аутсайдерами рейтинга, которым, по данным социологов, не хватает голосов для попадания в парламент, есть Радикальная партия, УДАР, партия Шария и ВО Свобода.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее вышел рейтинг от КМИС, согласно которому пальму первенства поделили две партии – "Европейская Солидарность" и "Слуга народа". По этим данным партия пятого президента впервые оказалась на первой позиции, потому как на долю процента она все же определила "слуг народа".





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