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"Слуга народа" собирается лишать мандатов местных депутатов: что известно о "кадровых чистках" в партии

Этот список может быть как уменьшен, так и увеличен, заявила Елена Шуляк

сегодня, 00:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Властная политсила "Слуга народа" уже подготовила список из более 60 народных избранников местных общин, к которым намерена применить процедуру императивного мандата. Об этом рассказала журналистам "Интерфакс-Украина" сегодня, 18 января, глава партии Елена Шуляк.

"Слуга народа" собирается лишать мандатов местных депутатов: что известно о "кадровых чистках" в партии

Елена Шуляк (фото из открытых источников)

Как сказала глава "Слуги народа", политическая партия подготовила список местных избранников, используя данные областных парторганизаций. Она отметила, что этот список депутатов не окончательный. Он может быть как увеличен, так и уменьшен.

По словам Елены Шуляк, уже существуют предварительные перечни, что предоставили областные парторганизации относительно избранников местных советов, которые могут быть лишены депутатского мандата. Сейчас в этом списке 61 человек из всех областей страны. Каждый конкретный случай рассматривается партией, поэтому обнародованное количество может измениться – увеличиться или уменьшиться.

Глава президентской политсилы отметила, что общее количество избранников местных общин от их партии насчитывает 6 тысяч 407 депутатов. 61 человек, который может быть лишен мандата – это скудный процент.

Елена Шуляк резюмировала, что партия такую неприятную формальность реализует впервые, поэтому ставит цель, чтобы она была организована максимально прозрачно, понятно всем партийцам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Слуге народа" рассказали, что будет с законопроектом о столице . Леся Забуранная обвинила оппозицию в том, что закон о столице до сих пор не принят. Но она еще надеется, что на следующей пленарной неделе она появится в повестке дня.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/792352.html
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Обсуждения

василь

сегодня, 01:18

що мандат відібрати та вашу гоп -стоп контору взагалі заборонити або ліквідувати треба молоді тупі дурні типу з новими обличчями а насправді русолюби і какаяразничники такі як ваш президент -наркоман

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