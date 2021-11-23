Следственная комиссия ВР и ОГП отстояли права детей Закарпатья на надлежавшие образование, - Сушко

Превысив свои полномочия, местные власти в Закарпатье ликвидировали все спецшколы для детей с интеллектуальными нарушениями. Родители остались без права выбора, а их дети – без надлежащих условий организации образовательного процесса. После вмешательства ВСК ВР по защите прав детей и прокуроров, Закарпатский облсовет исправляет свои ошибки и инициирует создание учебного спецучреждения. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, председатель парламентской ВСК по защите прав детей Павел Сушко.

Павел Сушко. Фото: портал Верховной Рады

"Когда местные власти превышают свои полномочия – за дело берутся прокуроры! Это первые результаты совместной работы ВСК с Генпрокуратурой в области защиты прав детей. Во время заседания следственной комиссии в Офисе Генерального прокурора Украины одним из вопросов повестки дня подняли проблему ликвидации всех специальных школ для детей с интеллектуальными нарушениями в Закарпатье. Соответствующее решение (в августе, – ред.) принял областной совет. Где окажутся учащиеся этих школ чиновников не интересовало", — рассказал нардеп.

Сушко накануне лично обращался в Офис генпрокуратура с требованием расследовать факты превышения полномочий власти со стороны представителей органов местной власти Закарпатья.

"Благодаря комплексной работе по защите прав детей и обеспечению их Конституционного права на образование, Закарпатский облсовет исправляет свои ошибки и инициирует создание учебного заведения для детей с интеллектуальными нарушениями. Создать школу планируют в помещении, в котором находится филиал "Эдельвейс" Закарпатского центра туризма, краеведения, экскурсий и спорта. Находится он в селе Домбоки Мукачевского района. Департамент образования и науки облгосадминистрации, во исполнение решения президиума облсовета и рекомендаций областной прокуратуры, наработал проект решения "О создании Домбоковской специальной школы І – ІІ степеней Закарпатского областного совета", поддержанный профильной комиссией", — написал Сушко.

Нардеп поблагодарил Генерального прокурора Ирину Венедиктову и ее заместителя Игоря Мустеца за командную работу, а также выразил благодарность руководителю Департамента защиты интересов детей и противодействию насилию Юлии Усенко "за борьбу" в интересах детей.

В заключение Сушко подчеркнул, что этот случай должен быть уроком для других областных советов, которые задумываются над ликвидацией спецшкол.

"Не ликвидируйте – придется потом создавать и отвечать за нарушение прав детей", — подчеркнул депутат.

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