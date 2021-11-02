Скандальный Сергей Квит снова может удержаться на своей должности – помочь могут «слуги народа»

Сергей Квит, занимающий должность главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, может удержаться на своем посту. Законопроект №6197, позволяющий это сделать, был зарегистрирован 21 октября народными депутатами Бабаком, Стефанчуком и другими. Об этом информирует издание "Комментарии".

Сергей Квит. Фото: сайт Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

В 2015-2016 годах Сергей Квит, тогда бывший министр образования и науки Украины, по политическим мотивам заблокировал деятельность Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Этот институт, согласно законодательству о высшем образовании, занимается аккредитацией образовательных программ.

После работы в должности Министра образования и науки Украины Сергей Квит со своими друзьями и коллегами отправился на конкурс в заблокированный им ранее институт и выиграл. Позже его избрали главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Возглавляемая им организация неоднократно попадала в скандалы: сначала получала предписание от Национального агентства по предотвращению коррупции, затем объектом расследований становилась декларация руководителя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, а представители вузов возмущались необоснованно высокой стоимостью аккредитационных услуг.

23 октября этого года Верховный Суд признал незаконным конкурс, в котором победил Квит и его команда. Как следствие, распоряжение Кабинета Министров Украины о назначении членов Национального агентства было отменено. После этого Квит в своем фейсбуке написал, что "решение Верховного Суда ставит под удар дальнейшее реформирование системы высшего образования в Украине".

Как оказалось, в дальнейшем, такое решение Суда команда незаконных членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования смогла использовать в свою пользу, прикрываясь необходимостью срочно менять законодательство о высшем образовании после судебного решения, через народных депутатов они зарегистрировали законопроект с регистрационным номером 6197.

Этот законопроект:

- прекращает продолжающийся конкурс в Национальное агентство, который уже был почти завершен и на обеспечение которого были потрачены бюджетные средства;

- разрешает без конкурсных процедур выбрать новый состав Национального агентства с примечанием "временный", хотя и без ограничений продолжительности полномочий;

- "обнуляет" сроки полномочий некоторых членов Национального агентства, чтобы они могли избежать действия нормы Закона "О высшем образовании" (одно и то же лицо не может быть членом более двух сроков).

Законопроект уже был поддержан Комитетом по науке, образованию и инновациям. Сегодня его планируют принять на пленарном заседании парламента за основу и в целом. Правда, некоторые группы и фракции уже заявили, что ни при каких обстоятельствах не поддержат такой законопроект.

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