Сильные и слабые стороны проекта бюджета-2022: экспертный анализ

Во вторник, 21 сентября, в Верховной Раде представили проект Государственного бюджета на 2022. Председатель бюджетного комитета ВР Юрий Аристов отметил, что документ содержит ряд положений и показателей, которые нуждаются в дополнительном обработки . Он также подчеркнул, что регламент Верховной Рады не предусматривает голосования по итогам представления проекта Госбюджета. Поэтому 21 сентября фактически стартовала подготовка указанного законопроекта к первому чтению. Народные депутаты и комитеты имеют возможность не позднее 1 октября подать в комитет по вопросам бюджета свои предложения.

Татьяна Богдан - фото из открытых источников





Сильные и слабые стороны проекта бюджета на 2022 для издания "Комментарии" проанализировала доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан.





1). План доходов Государственного бюджета и прогноз доходов Сводного вполне реалистичными и исходят из необходимости уменьшения доли перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) через бюджет. Так, доля доходов Сводного бюджета в ВВП фактически составила 32,8% в 2020 и должна быть уменьшена до 31,1% в 2022

Следует отметить, что отклонением от стандартной практики стал параллельное рассмотрение Верховной Радой законопроекта №5600 ( "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений") и готовность Правительства откорректировать доходную и расходную часть бюджета на 2022 после окончательного принятия этого проекта. Такие действия и намерения нарушают требования Налогового кодекса относительно возможности внесения изменений в систему налогообложения не позднее 1 августа года, предшествующего плановому.





2). Позитивом проекта бюджета является то, что в составе бюджетной документации Министерство финансов впервые подготовило содержательный документ "Информация о цели государственной политики в соответствующей сфере деятельности и показатели их достижения в 2020-2024 годах". Ранее мы могли видеть простое сведение всех бюджетных программ с их показателями затрат, продукта, эффективности и качества по всем распорядителям бюджетных средств. Подготовка и обнародование такого документа свидетельствует о реальном функционирования программно-целевого бюджетирования в Украине и повышение прозрачности деятельности всех реципиентов бюджетных средств.

Например, по Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) мы видим, что ведомство планирует в 2022 зарегистрировать 23 тыс. обращений и сообщений юридических и физических лиц о совершенных коррупционных действиях. Но количество уголовных производств, направленных в суд, должен составлять до 69! Не сильно отличаться и количество уголовных производств, в которых лице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления -75. При этом на содержание НАБУ из бюджета 2022 будет потрачено 1,18 млрд грн, а это значит, что каждая из 69 дел, подготовленных Бюро и направленных в суд, стоит налогоплательщикам Украины 17,1 млн грн. (в среднем). Представлена в указанном документе информация потенциально позволяет государству принимать взвешенные решения относительно объемов и структуры финансирования каждого из главных распорядителей средств бюджета.





В области прозрачности подготовки бюджета обращает на себя внимание и факт обнародования Министерством финансов детальных методик прогнозирования бюджетных доходов в разрезе каждого из видов налогов и неналоговых источников. Это позволяет общественности лучше понимать логику формирования доходной части бюджета, а специалистам — оценивать обоснованность и достоверность прогнозирования доходов бюджета.





3). Наиболее весомыми положительными аспектами бюджета на 2022 является увеличение бюджетных расходов на образование и сокращения на общественный порядок, безопасность и судебную власть. Так, расходы на образование планируется увеличить от 6% ВВП в 2020 и 6,6% ВВП в 2021 гг. До 7,3% ВВП в 2022 Дополнительно к традиционным статьям бюджетного финансирования в 2022 планируется выделить 3 млрд грн на здоровое питание и пожарной безопасности в школах, 1 млрд грн — на программу "Новая украинская школа", 1, 3 млрд грн — на 500 школ по программе "Способна школа". В бюджет закладывается и некоторое повышение номинальных заработных плат учителей / преподавателей и стипендий студентам. Важность образования для поступательного экономического развития страны и высокого качества человеческого капитала указывают на оправданность таких вложений.





С другой стороны, бюджетные расходы по функции "общественный порядок, безопасность и судебная власть" по отношению к ВВП должны уменьшиться с 3,8% ВВП в 2020 до 3,3% ВВП в 2022. Такие сдвиги, на мой взгляд, вполне кстати, учитывая низкую эффективность деятельности этих органов и завышенности расходов на их содержание в прошлом.





4). Расходы на здравоохранение в реальном выражении планируется существенно увеличить относительно 2019, но оставить на неизменными относительно 2020 — 4,2% ВВП. Как показали события прошлого года, такой уровень расходов не позволяет гражданам рассчитывать на адекватную помощь от государственных медицинских учреждений в случае заболевания. Кроме того, в международном измерении украинский показатель государственного финансирования здравоохранения довольно низким. Так, последние данные МВФ говорят о том, что среди стран с формирующимися рынками, уровень указанных расходов в Украине отставал от среднего уровня на 0,7% ВВП. А отрыв Украины от среднего показателя развитых стран был почти двукратным.

Наше правительство продекларировал, что средняя зарплата врачей в 2022 увеличится на 56% до 22,5 тыс грн, а средняя зарплата среднего медицинского персонала — на 34% до 14,5 тыс. Грн. Это является безусловным позитивом нового бюджета, однако он порождает вопрос реалистичности озвученных показателей, поскольку общие потери на здравоохранение по Сводном бюджета Украины номинально планируется увеличить лишь на 13,4%.





5). Основным негативом проекта бюджета на 2022, на мой взгляд, является дальнейшее сокращение реальной величины расходов на социальную защиту и социальное обеспечение (включая трансферты Пенсионному фонду и жилищные субсидии). Сумма таких расходов по сводному бюджету в 2022 должна составлять 356 500 000 000 грн, давая абсолютный прирост 9800000000 грн. относительно 2020 Но в процентах к ВВП динамика расходов на социальную защиту имеет четко определенный нисходящий тренд. В 2016 их объем составлял 10,6% ВВП, в 2018 — 8,7%, в 2020 — 8,3%, в 2021 — 7,2%, а в бюджете на 2022 закладывается 6,6% ВВП. Такая тенденция указывает на снижение роли государства как гаранта выживания человека в сложных жизненных обстоятельствах (при потере трудоспособности), что является потенциально опасным для социальной стабильности в стране.





Основной причиной такой ситуации является проектирование бюджетом несколько-кратного разрыва между размером фактического прожиточного минимума и минимума, закладывается в бюджет. Так, размер социальных пособий в 2022 исчисляться, исходя из суммы прожиточного минимума 2393 грн на 1 января 2022 В то же время Минсоцполитики информирует о фактическом размере прожиточного минимума в ценах августа 2021 на уровне 4525 грн для трудоспособных лиц, а с учетом обязательных платежей — 5622 грн. Имеющиеся расхождения между указанными показателями обрекают хронической бедности большинство нетрудоспособных и малообеспеченных граждан Украины.





6). К негативным аспектам проекта бюджета на 2022 стоит отнести и планируемое увеличение расходов на обслуживание государственного долга с 121,2 млрд грн у 2020 гг. До 184,6 млрд грн в 2022 в процентах к ВВП данная категория расходов должна вырасти с 2 9% в 2020 до 3,4% в 2022 Интересно, что в 2012 г. они составляли всего 1,8% ВВП. Движущими силами такой динамики является удержание высокого уровня процентных ставок по рыночным займам правительства, постепенное сокращение доли льготных займов международных финансовых организаций, а также все более активное переложение на государственный бюджет кредитных обязательств предприятий-заемщиков, полученных Правительственные гарантии. Так, из бюджета 2021 будет выплачено 3,33 млрд грн по китайским кредитам, привлеченным Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины, из бюджета 2022 — еще 6,34 млрд грн. Аналогичные суммы лягут тяжелым бременем и на бюджеты 2023 и 2024 годов.





Общий объем бюджетных выплат по гарантированным кредитам увеличится с 0,9 млрд грн 2020 гг. до 4,9 млрд грн в 2021 и в 6,9 млрд грн. в 2022 г. То есть за решение украинских чиновников, связанные с щедрым раздачей гарантий по кредитам (которые далеко не во всех случаях диктуются интересами государства), снова будут рассчитываться обычные граждане — налогоплательщики.





Напомним, больше всего госфинансирования перепадет в следующем 2022 году правящей партии "Слуга народа". "Слуги народа" получат на свою деятельность из казны почти 440 000 000 гривен.

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