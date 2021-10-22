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Депутаты трудоустроили помощниками родственников, неплохо заработав за счет бюджета – «Схемы»

Депутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета

сегодня, 07:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Почти 4,5 миллиона гривен средств украинских налогоплательщиков пришлось потратить на 12 родственников депутатов, которым пришлось осваивать новую интересную должность помощника нардепа. Как информирует издание "Комментарии", об этом идет речь в материале программы "Схемы".

Депутаты трудоустроили помощниками родственников, неплохо заработав за счет бюджета – «Схемы»

Помощники нардепов. Фото: программа Схемы

У расследователей появилась информация, что больше всего из бюджета получила Виктория Улиганець, жена нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. Женщина пополнила семейную казну на более, чем 754 тысячи гривен. С января 2020 году она трудоустроена помощницей еще у одного нардепа с президентской фракции Игоря Марчука. Так средняя ее зарплата составила 41800 гривен в месяц. Но эта зарплата оказалась мелочной по сравнению с размером премий, которые ей выписал все тот же Игорь Марчук. Премии ставили 50 тысяч гривен. В итоге, зарплата помощницы составила почти 92 тысячи.

Супруга нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова Алина, как помощница парламентария, также неплохо заработала за счет бюджета – более 672 000. С марта 2020 года она трудоустроена у "слуги народа" и бывшего актера "Студии Квартал 95" Александра Кабанова.

Еще один близкий родственник депутата, в должности помощника заработал уже более 630 тысяч гривен. Речь о сыне нардепа от "Слуги народа" Андрея Задорожного Иване. Планировалось, что Иван будет помогать с законотворчеством своему отцу, получая зарплату 24 тысячи гривен. Но уже через две недели отозвали его, и в тот же день Иван был трудоустроен помощником у коллеги своего отца – "слуги" Андрея Костина. Интересно, что у нардепа Костина есть дочь Анастасия. Так вот она стала помощницей у Андрея Задорожного. Ее заработок составил 600 тысяч гривен.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=27SkrqWAr8c&feature=emb_logo
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