Депутаты трудоустроили помощниками родственников, неплохо заработав за счет бюджета – «Схемы»

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Кравцев Сергей
Почти 4,5 миллиона гривен средств украинских налогоплательщиков пришлось потратить на 12 родственников депутатов, которым пришлось осваивать новую интересную должность помощника нардепа. Как информирует издание "Комментарии", об этом идет речь в материале программы "Схемы".
Помощники нардепов. Фото: программа Схемы
У расследователей появилась информация, что больше всего из бюджета получила Виктория Улиганець, жена нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. Женщина пополнила семейную казну на более, чем 754 тысячи гривен. С января 2020 году она трудоустроена помощницей еще у одного нардепа с президентской фракции Игоря Марчука. Так средняя ее зарплата составила 41800 гривен в месяц. Но эта зарплата оказалась мелочной по сравнению с размером премий, которые ей выписал все тот же Игорь Марчук. Премии ставили 50 тысяч гривен. В итоге, зарплата помощницы составила почти 92 тысячи.
Супруга нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова Алина, как помощница парламентария, также неплохо заработала за счет бюджета – более 672 000. С марта 2020 года она трудоустроена у "слуги народа" и бывшего актера "Студии Квартал 95" Александра Кабанова.
Еще один близкий родственник депутата, в должности помощника заработал уже более 630 тысяч гривен. Речь о сыне нардепа от "Слуги народа" Андрея Задорожного Иване. Планировалось, что Иван будет помогать с законотворчеством своему отцу, получая зарплату 24 тысячи гривен. Но уже через две недели отозвали его, и в тот же день Иван был трудоустроен помощником у коллеги своего отца – "слуги" Андрея Костина. Интересно, что у нардепа Костина есть дочь Анастасия. Так вот она стала помощницей у Андрея Задорожного. Ее заработок составил 600 тысяч гривен.
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