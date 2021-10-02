Шефир рассказал о своей дружбе с олигархами

Жизни водителя советника президента Украины Сергея Шефира ничего не угрожает. Об этом он прокомментировал нашим журналистам, во время брифинга в медиа-центре "Слуги народа" в Трускавце.

Сергей Шефир, фото с открытых источников

Сергей Шефир сообщил, что пока его водитель, который попал под обстрел, в стабильном состоянии.

"Жизни водителя ничего не угрожает. Но встать пока с постели не может. Ему собирают ногу. Врачи обещают, что все будет хорошо. Но пока он без движения. Психологически нормально себя чувствует. Сказал, что несмотря ни на что вернется", — говорит Сергей Шефир.

На собрание "Слуг народа" Сергей Шефир приехал уже на бронированной машине. Журналистам сообщил, что вопросами "95 квартала" в последнее время не занимается. Говорит, слухи об этом пустили журналисты, которые повелись на его шутку. А на самом деле Шефир настоящий советник президента. Помогает ему во всем, кроме военной и секретной документации. Также, Шефир говорит, что общается и поддерживает хорошее отношение с олигархами. Это выявляется в том, что он готовил проекты практически для всех медиагрупп.

"Я практически всех их знаю, я практически со всеми сотрудничаю. Мы готовили программы и для "1+1" и для ТРК "Украина" или для "Нового канала". Мы выпускаем фильмы просто в прокат, мы готовим сериалы. Идут переговоры", — сообщил журналистам Сергей Шефир.

Советник президента сказал, что приехал в Трускавец послушать планы "Слуг народа" по трансформации Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недалеко от села Лесники было совершено покушение на Сергея Шефира. Известно, что сам Шефир не пострадал, а вот его водитель находится в реанимации. Стреляли автоматной очередью. Сергей Нахманович Шефир — сценарист и продюсер, один из основателей и совладелец Квартала 95, друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского.

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