На советника президента Сергея Шефира совершили покушение: ранен водитель

Стало известно о покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом написал народный депутат Евгений Шевченко в своем телеграмм-канале, а также в пресс-службе МВД.

Шефир, фото с открытых источников

"Только что в близи села Лесники было совершено покушение на Сергея Шефира. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", — сообщил народный депутат Евгений Шевченко.

Известно, что сам Шефир не пострадал, а вот его водитель находится в реанимации. Стреляли автоматной очередью. Нападавших уже ищут, введена спецоперация "Сирена".

Также появились фото обстрелянного автомобиля помощника Зеленского Сергея Шефира.





Сергей Нахманович Шефир — сценарист и продюсер, один из основателей и совладелец Квартала 95, друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского. Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. 21 мая 2019 был назначен первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. Родился 25 мая 1964 в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Раненый водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", — сказано в сообщении МВД.

Как ранее информировал портал "Коментарии" ранее США опубликовали переписку друга Джулиани с Аваковым, Бакановым и Шефиром. По данным Комитета, часть документов Парнас предоставил добровольно. В октябре 2019 года он сменил адвоката и обещал предоставить документы Комитету Палаты представителей в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа.







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