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Сенцов назвал «единственный путь», как Порошенко остаться в политике

Сенцов советует Порошенко вырастить нового украинского лидера

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший пленник Кремля, известный украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что у пятого президента Украины Петра Порошенко есть шанс остаться в политике и даже зацепиться за власть только в том случае, если он примет политическое решение и найдет в себе мужество объединить все патриотические силы вокруг нового молодого лидера, пусть даже со своей команды. В противном случае с тем антирейтингом, который есть у Порошенко на сегодняшний день вернуться во власть практически нереально. Это задача, которую выполнить нельзя. Как передает издание "Комментарии", об этом Олег Сенцов рассказал в интервью "Украинской правде".

Сенцов назвал «единственный путь», как Порошенко остаться в политике

Олег Сенцов Фото: Украинская правда

Сенцов отметил, Петру Порошенко стоило бы "вырастить нового лидера" из своего окружения, из круга патриотических сил. Порошенко нужно выйти к людям и сказать, что он не претендует больше на власть, но видит силы снова направить Украину на европейский курс развития у человека из его команды – молодого и амбициозного. А сам Порошенко мог бы быть ментором, серым кардиналом.

По словам Олега Сенцова, пока же он видит, что Порошенко искренне верит в свой реванш и активно готовится к нему. Команда лидера "ЕС" повторяет, как мантру, что альтернативы Петру Порошенко нет. Кинорежиссер считает, что, если не поменять тактику, то сам Порошенко и его команда так и будут топтаться на уровне 13-15%. С таким результатом ни о какой победе и возвращении к власти и речи быть не может.

Также читайте на портале "Комментарии" — Олег Сенцов заявил, что он не продается и не считает своим долго теперь во всем следовать Зеленскому и быть до конца жизни ему обязанным.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/6/7306201/
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