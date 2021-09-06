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«Они думают, что могут купить Сенцова»: бывший пленник Кремля рассказал, что не считает себя должником Зеленского

Олег Сенцов заявил. что ничем не обязан Зеленскому и не считает, что теперь должен следовать за ним

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей

Украинский кинорежиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов не считает, что он за свое освобождение из плена Кремля до конца дней своих теперь обязан президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как передает издание "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде".

«Они думают, что могут купить Сенцова»: бывший пленник Кремля рассказал, что не считает себя должником Зеленского

Олег Сенцов Фото: Украинская правда

На вопрос журналиста о том, как, по мнению Олега Сенцова, к нему относится Зеленский, тот ответил, что ему сложно сказать, потому что несколько раз пришлось его критиковать, но эта критика была по делу. По словам Сенцова, возможно Зеленский думает, что после его освобождения из плена Кремля, после того, как ему подарили квартиру, которую Зеленский выпросил у Пинчука, он теперь должен ему быть обязан до конца своих дней.

Олег Сенцов подчеркнул, что его нельзя купить такими вещами. Это не работает. Кинорежиссёр напомнил, что его освобождение – это не только заслуга самого Зеленского. Дело в том, что Владимир Александрович пришёл в финальной стадии его освобождения, а до этого над его освобождением работало очень много людей все предыдущие пять лет – и тот же Порошенко, и тот же министр Климкин, и много-много активистов внутри страны. Каждый из них на своём месте делал всё возможное, чтобы его вернуть в Украину.

Сенцов рассказал, что виделся с президентом всего два раза. Первый раз, когда он сошёл с трапа самолёта по возвращению с России, а второй раз на форуме Пинчука, куда его пригласили.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/09/6/7306158/
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Обсуждения

Гонта

сегодня, 08:21

Олеже, ти мабудь ще, перебуваючи у в'язниці перд звільненням, зрозумів, що Ключова проблема України— це непрофесійність влади. Історія з вагнерівцями, переслідування патріотів України - це не повний список тих "ПРИКОЛІВ", які шокують всіх, хто не байдужий до долі України.

Василь

сегодня, 07:51

это чмо клоунское думает, что все украинцы ему чем -то обязаны... скорей бы его каденция заканчивалась.... И НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ! СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ И ИХ ПОМОЩНИКАМ В УКРАИНЕ !

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