«Они думают, что могут купить Сенцова»: бывший пленник Кремля рассказал, что не считает себя должником Зеленского

Украинский кинорежиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов не считает, что он за свое освобождение из плена Кремля до конца дней своих теперь обязан президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как передает издание "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде".

Олег Сенцов Фото: Украинская правда

На вопрос журналиста о том, как, по мнению Олега Сенцова, к нему относится Зеленский, тот ответил, что ему сложно сказать, потому что несколько раз пришлось его критиковать, но эта критика была по делу. По словам Сенцова, возможно Зеленский думает, что после его освобождения из плена Кремля, после того, как ему подарили квартиру, которую Зеленский выпросил у Пинчука, он теперь должен ему быть обязан до конца своих дней.

Олег Сенцов подчеркнул, что его нельзя купить такими вещами. Это не работает. Кинорежиссёр напомнил, что его освобождение – это не только заслуга самого Зеленского. Дело в том, что Владимир Александрович пришёл в финальной стадии его освобождения, а до этого над его освобождением работало очень много людей все предыдущие пять лет – и тот же Порошенко, и тот же министр Климкин, и много-много активистов внутри страны. Каждый из них на своём месте делал всё возможное, чтобы его вернуть в Украину.

Сенцов рассказал, что виделся с президентом всего два раза. Первый раз, когда он сошёл с трапа самолёта по возвращению с России, а второй раз на форуме Пинчука, куда его пригласили.

Также читайте на портале "Комментарии" — Сенцов рассказал подробности личной жизни: какие отношения у мужчины с матерью маленькой дочери Эммы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!