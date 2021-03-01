СБУ занялась Рабиновичем, - СМИ

В Службе безопасности Украины изучают публикацию в Facebook, которую сделал народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович — на карте Украины отсутствует Крым. Об этом сообщает "Укринформ".

Вадим Рабинович (фото из открытых источников)

"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", — заявили изданию в пресс-службе СБУ по поводу опубликованной карты.

Данные карты свидетельствуют, что жители юго-восточных регионов Украины якобы разговаривает лишь на русском языке, в центральной части — на суржике, а украинский язык используют только в западных областях Украины.

Напомним, Вадим Рабинович попал в очередной скандал, за который он может подвергнуться уголовному преследованию. На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым отрицая территориальную целостность нашей страны. Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым признавая российскую оккупацию полуострова и отрицая территориальную целостность нашей страны. За это ему может грозить уголовное преследование и реальный срок. Картинка, которую опубликовал Рабинович, также является визуальным сопровождением российской пропаганды против Украины, где поднимается вопрос "ущемления русскоязычных".



В феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и странами-членами международного сообщества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!