СБУ занялась Рабиновичем, - СМИ

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Ольга Чародий
В Службе безопасности Украины изучают публикацию в Facebook,
которую сделал народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович — на карте Украины
отсутствует Крым. Об этом сообщает "Укринформ".
Вадим Рабинович (фото из открытых источников)
"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать
дополнительно", — заявили изданию в пресс-службе СБУ по поводу опубликованной
карты.
Данные карты свидетельствуют, что жители юго-восточных
регионов Украины якобы разговаривает лишь на русском языке, в центральной части
— на суржике, а украинский язык используют только в западных областях Украины.
Напомним, Вадим Рабинович попал в очередной скандал, за который он может подвергнуться уголовному преследованию. На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым отрицая территориальную целостность нашей страны. Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым признавая российскую оккупацию полуострова и отрицая территориальную целостность нашей страны. За это ему может грозить уголовное преследование и реальный срок. Картинка, которую опубликовал Рабинович, также является визуальным сопровождением российской пропаганды против Украины, где поднимается вопрос "ущемления русскоязычных".
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