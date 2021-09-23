Сборы "слуг" в Трускавце: какие вопросы могут поднять

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Ольга Чародий
Фракция "Слуга народа", предположительно в конце сентября, соберется на большое совещание с участием президента Владимира Зеленского. Не исключено, что в одной из областей на западе Украины. Зачем проводят эту встречу? Какие вопросы на ней могут поднять? на эти вопросы постарались ответить эксперты для издания "Комментрии-Украина"
Слуга народа - фото из открытых источников
Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает следующим образом: "В "зеленой" команде накопилось огромное количество конфликтов и факапов, которые хотят разрулить. Начиная с ситуации со спикером Дмитрием Разумковым, всё более явно входящим в конфликт с Офисом президента (потому собирают голоса за отставку), заканчивая тем, что глава ОП Андрей Ермак в разы усилил свои позиции, что тоже нравится не всем. Он имеет огромные влияние на власть, на партию. И тут есть о чём поговорить. Плюс – на носу довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях".
Главная проблема, по мнению эксперта, то, что никто не может коммуницировать с Зеленским без ведома. Ермака.
Все эти вопросы, по мнению политтехнолога, и будут пытаться "порешать" во время этого сбора.
Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых обращает внимание, что дисциплина во фракции "слуг" в последнее время начинает всё больше давать сбои.
"Под важные голосования всё чаще необходима встряска и вмешательство президента. А тут еще и спикер парламента с его осторожностью и не полной лояльностью к ОП. Назрела серьезная встряска для монобольшинства, – уверен Олег Вострых. – Вероятней всего, на этой встрече будут озвучены планы по изменению правительства, донесены фамилии претендентов. Обговорят вопрос с Разумковым и управляемостью Радой. Возможно, будет разговор о перевыборах президента ранее срока".
И это, подчеркивает эксперт, удобная для власти ситуация, чтобы донести однопартийцам свою позицию и мобилизировать их на будущую кампанию.
"Ведь не все "слуги" смогут пройти в следующую каденцию Верховной Рады. И место под куполом необходимо заслужить. Общение обещает быть интересным и насыщенным", – резюмирует эксперт.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что было бы неплохо, если бы одна из делегаций оставалась в зале во время его выступления, а также выступления лидеров других стран, а не покидала его в знак демарша, когда слышала слова о территориальной целостности Украины. Лучше бы она покинула территорию Украины. Таким образом глава украинского государства тонко намекнул на Россию, при этом не упоминая название страны
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