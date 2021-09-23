Сборы "слуг" в Трускавце: какие вопросы могут поднять

Фракция "Слуга народа", предположительно в конце сентября, соберется на большое совещание с участием президента Владимира Зеленского. Не исключено, что в одной из областей на западе Украины. Зачем проводят эту встречу? Какие вопросы на ней могут поднять? на эти вопросы постарались ответить эксперты для издания "Комментрии-Украина"

Слуга народа - фото из открытых источников





Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает следующим образом: "В "зеленой" команде накопилось огромное количество конфликтов и факапов, которые хотят разрулить. Начиная с ситуации со спикером Дмитрием Разумковым, всё более явно входящим в конфликт с Офисом президента (потому собирают голоса за отставку), заканчивая тем, что глава ОП Андрей Ермак в разы усилил свои позиции, что тоже нравится не всем. Он имеет огромные влияние на власть, на партию. И тут есть о чём поговорить. Плюс – на носу довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях".





Главная проблема, по мнению эксперта, то, что никто не может коммуницировать с Зеленским без ведома. Ермака.





"Ермак так сделал, что ни министры, ни какие-то депутаты с Зеленским не общаются напрямую. Потому "слугам" важно просто увидеть его вживую, высказать напрямую какие-то волнующие их вещи, – поясняет Денис Богуш. – К тому же, подтянуться люди из регионов. Чтобы почувствовать, что они "команда". Потому что в некоторых регионах команды, которые делала первый тур Зеленского, поменялись ко второму. Под парламентские выборы была третья команда, под местные – четвертая. В итоге на местах нет четко выраженной команды, партии. Потому что эти "новые лица" никогда не знали, как делать партийное строительство. Нет у них соответствующего опыта. И, похоже, не появилось за это время. Потому постоянно пробуксовывают то тут, то там. Потому и огромные кадровые проблемы. Ведь любая качественная административная работа предусматривает карьерный рост, связи, опыт. А когда на пост губернатора или министра ставят человека без опыта – имеем, что имеем..."





Все эти вопросы, по мнению политтехнолога, и будут пытаться "порешать" во время этого сбора.





Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых обращает внимание, что дисциплина во фракции "слуг" в последнее время начинает всё больше давать сбои.





"Под важные голосования всё чаще необходима встряска и вмешательство президента. А тут еще и спикер парламента с его осторожностью и не полной лояльностью к ОП. Назрела серьезная встряска для монобольшинства, – уверен Олег Вострых. – Вероятней всего, на этой встрече будут озвучены планы по изменению правительства, донесены фамилии претендентов. Обговорят вопрос с Разумковым и управляемостью Радой. Возможно, будет разговор о перевыборах президента ранее срока".





И это, подчеркивает эксперт, удобная для власти ситуация, чтобы донести однопартийцам свою позицию и мобилизировать их на будущую кампанию.





"Ведь не все "слуги" смогут пройти в следующую каденцию Верховной Рады. И место под куполом необходимо заслужить. Общение обещает быть интересным и насыщенным", – резюмирует эксперт.





Напомним, Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что было бы неплохо, если бы одна из делегаций оставалась в зале во время его выступления, а также выступления лидеров других стран, а не покидала его в знак демарша, когда слышала слова о территориальной целостности Украины. Лучше бы она покинула территорию Украины. Таким образом глава украинского государства тонко намекнул на Россию, при этом не упоминая название страны

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!