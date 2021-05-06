Санкции власти против Медведчука и Марченко – лишь начало репрессий в отношении оппозиции, - Молчанов

Действующая власть продолжает целенаправленную кампанию по репрессиям против своих политических оппонентов. Других механизмов на Банковой уже не видят. Такое мнение озвучил политолог Кирилл Молчанов в программе "Стоп Цензура".

Медведчук. Фото из открытых источников

По словам эксперта, по какой-то причине команда Зеленского делает это в отношении оппозиции лишь с одного фланга, что говорит об избирательном подходе.

"Не думаю, что "Слугам народа" и Президенту Украины Владимиру Зеленскому это добавит каких-то дивидендов или симпатий. У Зеленского есть подконтрольные ему силовики, есть силовая вертикаль власти, которая явно курирует так называемых активистов. В любом другом случае они давно уже были бы наказаны", – подчеркнул Молчанов.

Коснулся политолог и ситуации, сложившейся в Украине с судебной ветвью власти. По его словам, судебная ветвь власти у нас "независима" — в том смысле, что от нее уже ничего не зависит.

"Когда вводились первые санкции против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, многие думали, что это – акт индивидуальных репрессий. Однако, многие мои коллеги говорили, что это только начало. Таким образом власть продолжит напирать на оппозицию, вплоть до того, что через Совет национальной безопасности и обороны Украины могут запретить ОПЗЖ, как партию, через решение Минюста", – отметил Кирилл Молчанов.

Эксперт полагает, что на Банковой задались целью вообще развалить суды, которые еще хоть как-то работают.

"Такое ощущение, что к приезду госсекретаря США Энтони Блинкена украинская власть продолжит те линии, на которых настаивают послы стран "Большой семерки": судебная реформа допустит, что на этапе отбора судей могут быть иностранцы, для того, чтобы отобрать максимально лояльный для западных партнеров состав будущих судов. Зеленскому и Банковой это не нравится, но Блинкин ничего нового не скажет", — заявил политолог.

Молчанов считает, что Зеленский будет обещать, что всё выполнит, но этого не произойдет.

"Когда дойдет дело до парламентского рассмотрения, появятся правки от депутатов, чтобы максимально размыть комиссии иностранцев, так же, как это делал экс-президент Петр Порошенко", – резюмировал Кирилл Молчанов.

Напомним, эксперты назвали вопросы, которые обсудят США и Украина во время визита Блинкена.

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