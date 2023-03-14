Самая оккупированная и сложная в военном плане область остается без руководителя

Сергей Гайдай, возглавляющий с 25 октября 2019 года исполнительную власть в Луганской области, собирается покинуть должность, однако не уйти из госслужбы, пишут "Комментарии". Об этом появилась информация на страницах LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Начальник Луганской ОВА собирается уйти с должности

Впоследствии и нардеп Алексей Гончаренко также подтвердил, что Сергей Гайдай уходит с поста председателя Луганской ОВА. Оба источника связывают увольнение с новым назначением – послом Украины в Казахстане. Но сначала Казахстан должен предоставить агреман на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

О решении уйти с должности глава ЛОВА может объявить уже завтра, 15 марта. Новым же руководителем по неофициальной информации Офис Президента рассматривает несколько кандидатур среди военных. А еще, что на место нового главы Луганской ОВ рассматривался, говорят, и народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

Сергей Гайдай в 2014 году окончил Хмельницкий экономический университет, бакалавр (финансы и кредит), а в 2019 году – Академию государственного управления при Президенте Украины, магистра с отличием (Публичное управление и администрирование).

Когда Офис Президента, осенью прошлого года, начал смену начальников ОВА, Гайдай заявлял, что он готов работать где угодно, если так определит Президент.

"Комментарии" также писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 23 января сообщил, что подписал решение СНБО о запрете поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Кабмин в 5-дневный срок должен создать новый порядок выезда. Кроме того, президент заявил, что принял ряд кадровых решений по центральным, региональным органам власти и в правоохранительной системе. Но их не озвучил. Между тем заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже подал в отставку. Ушел и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов – после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов для украинских воинских частей. Утратил должность и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, попавший в скандал из-за отдыха в Испании.

Читайте также на портале "Комментарии" – "чиновникопад" продолжается.