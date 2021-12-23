logo

BTC/USD

48549.00

ETH/USD

3966.91

LTC/USD

154.86

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика С 1 января Украина будет закупать газ в Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

С 1 января Украина будет закупать газ в Венгрии

Благодаря соглашению между Украиной и Венгрией, наша страна увеличит гарантированные мощности для импорта газа из Европы почти на 30%

сегодня, 00:29
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину с 1 января 2022 года. Соглашение позволит поставлять до 8 млн куб. м природного газа ежесуточно из Венгрии в Украину. Об этом сообщили в ОГТСУ. Благодаря соглашению между Украиной и Венгрией, наша страна увеличит гарантированные мощности для импорта газа из Европы почти на 30%, чем усилит энергетическую безопасность Украины. В частности, вместе с имеющимися 27 млн ​​куб. м поставками газа из Словакии увеличится общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн. куб. м в сутки.

С 1 января Украина будет закупать газ в Венгрии

Газопровод (фото из открытых источников)

Это впервые с 2014 года, когда Украина увеличивает гарантированные мощности для импорта газа из Европы, говорится в сообщении.

“Новое соглашение заключено именно с Венгрией, из которой Украина в этом году импортировала 90% газа виртуальным реверсом. Это демонстрирует рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа, поэтому соглашение выгодно обеим сторонам. Первые три месяца 2022 года мы будем работать в тестовом режиме: совместно с венгерским оператором FGSZ будем согласовывать и настраивать процессы для надежной транспортировки природного газа. Первый дневной аукцион состоится 31 декабря 2021 года", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Тестовый трехмесячный режим необходим украинскому и венгерскому оператору для согласования и настройки всех технических и операционных процессов по обеспечению физической транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина. Это касается, прежде всего, технических аспектов качества газа и обеспечения необходимого давления для продолжения действия соглашения и дальнейшего увеличения объема гарантированных мощностей.

Напомним, отечественная газовая компания 21 декабря направила свое обращение в адрес Еврокомиссии, где обусловила причины злоупотребления российским концерном "Газпром" на европейском рынке голубого топлива. Ходатайство адресовано на директорат по конкуренции, чтобы тамошние чиновники приняли меры, чтобы нормализовать ситуацию.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsoua.com/news/ukrayina-na-tretynu-zbilshuye-garantovani-potuzhnosti-dlya-importu/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!