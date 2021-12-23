С 1 января Украина будет закупать газ в Венгрии

Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину с 1 января 2022 года. Соглашение позволит поставлять до 8 млн куб. м природного газа ежесуточно из Венгрии в Украину. Об этом сообщили в ОГТСУ. Благодаря соглашению между Украиной и Венгрией, наша страна увеличит гарантированные мощности для импорта газа из Европы почти на 30%, чем усилит энергетическую безопасность Украины. В частности, вместе с имеющимися 27 млн ​​куб. м поставками газа из Словакии увеличится общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн. куб. м в сутки.

Газопровод (фото из открытых источников)

Это впервые с 2014 года, когда Украина увеличивает гарантированные мощности для импорта газа из Европы, говорится в сообщении.

“Новое соглашение заключено именно с Венгрией, из которой Украина в этом году импортировала 90% газа виртуальным реверсом. Это демонстрирует рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа, поэтому соглашение выгодно обеим сторонам. Первые три месяца 2022 года мы будем работать в тестовом режиме: совместно с венгерским оператором FGSZ будем согласовывать и настраивать процессы для надежной транспортировки природного газа. Первый дневной аукцион состоится 31 декабря 2021 года", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Тестовый трехмесячный режим необходим украинскому и венгерскому оператору для согласования и настройки всех технических и операционных процессов по обеспечению физической транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина. Это касается, прежде всего, технических аспектов качества газа и обеспечения необходимого давления для продолжения действия соглашения и дальнейшего увеличения объема гарантированных мощностей.

Напомним, отечественная газовая компания 21 декабря направила свое обращение в адрес Еврокомиссии, где обусловила причины злоупотребления российским концерном "Газпром" на европейском рынке голубого топлива. Ходатайство адресовано на директорат по конкуренции, чтобы тамошние чиновники приняли меры, чтобы нормализовать ситуацию.

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