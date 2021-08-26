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Русский язык больше не региональный: кто и как отказался от шестого международного

Отмену регионального статуса русского языка на Днепропетровщине в суде отстаивала областная прокуратура

сегодня, 08:51
Автор:

Лилия Боровая

Русский язык больше не региональный: кто и как отказался от шестого международного

Отмена регионального языка, фото из открытых источников

Решение Днепропетровского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального отменено решением Днепропетровского окружного административного суда. Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Истцом в языковом деле выступила Днепропетровская областная прокуратура, которая требовала признать противоправным и недействительным решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики в Украине "№333-14/VI от 17.08.2012 года", в части предоставления русскому языку статуса регионального. Именно благодаря этому статусу, на Днепропетровщине было допустимо вести на русском судопроизводство, телерадиовещание или дублировать официальные документы.

Отмена решения Днепропетровской ОГА обусловлена несоответствием принятого в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в качестве рабочего языка органов государственной власти и местного самоуправления.

Отметим, что по языковой составляющей, по данным Всеукраинской переписи населения Украины от 2001 года, русский язык родным назвали 14,8% людей, в то время как в Украине тогда проживали 17,3% этнических русских.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в марте 2021 года тогдашний министр внутренних дел Украины отмечал, что в Украине сверхважно вести четкую проукраинскую пропаганду, причем не только на украинском, но и на русском языках. Сам Арсен Аваков неоднократно заявлял о том, что является русскоязычным украинским националистом, но признает только один государственный язык — украинский, как язык независимого суверенного государства.


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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99057549
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