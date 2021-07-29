Руководителя Минэнерго Германа Галущенко могут уволить осенью, - СМИ

Министр энергетики Герман Галущенко может быть уволен из Кабмина из-за пророссийской деятельности и расследований НАБУ относительно его предыдущей работы вице-президентом НАЭК "Энергоатом". Об этом пишет сайт https://24tv.ua/.

Герман Галущенко (фото из открытых источников)

"По разным версиям, за назначением Галущенко в "Энергоатом" могли стоять пророссийские силы либо структуры богатейшего человека Украины Рината Ахметова, который имеет значительные интересы в энергетической отрасли. В первом варианте окончательное решение по Галущенко в Офисе Президента якобы принимал "По разным версиям, за назначением Галущенко в "Энергоатом" могли стоять пророссийские силы либо структуры богатейшего человека Украины Рината Ахметова, который имеет значительные интересы в энергетической отрасли. В первом варианте окончательное решение по Галущенко в Офисе Президента якобы принимал Андрей Ермак , а во втором будущего министра якобы собеседовал "ответственный" за атомную энергетику Сергей Шефир ", — напоминает издание.

В частности, пророссийские интересы связывают министра с нардепом Андреем Деркачом, который находится под персональными санкциями США как агент Кремля.

"Среди ключевых "пророссийских" решений, которые Галущенко якобы лоббировал на посту вице-президента компании после назначения в апреле 2020 года, называют блокирование достройки Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Фактически его завершение "заморозили" едва ли не на финише. Среди прочего, это было связано с желанием "протащить" на тендер по достройке компании скандального экс-нардепа Максима Микитася ", — отмечается в материале.

Накануне стало известно, что "Энергоатом" просит Минэнерго разрешить достройку без необходимых сертификатов и в обход строительных норм.

"Возможно — чтобы успеть хотя бы базовые работы закончить к символической дате — 30-летию Независимости. Но по факту сделать это будет, конечно же, невозможно. Чем дольше в Украине нет своего ЦХОЯТ, тем дольше она вынуждена платить за хранение отработанного топлива стране-агрессору", — говорится в статье.

Другие факты указывают на работу Галущенко в "Энергоатоме" в интересах энергокомпаний Рината Ахметова.

"Более долгосрочным "вредительством" в пользу частной и более дорогой тепловой и "зеленой" генерации эксперты называют преднамеренное затягивание с ремонтами энергоблоков АЭС, несвоевременную закупку необходимого оборудования для безопасной эксплуатации станций. Что не позволяет продавать достаточные объемы дешевой атомной энергии в систему", — добавляют журналисты.

Кроме того, по мнению авторов материала, основанному на экспертных оценках, в долгосрочные планы Ахметова входит приватизация всего "Энергоатома" либо его наиболее привлекательных активов по как можно более низкой цене после потенциального банкротства компании, загнанной искусственно в убытки.

"В целом кандидатура Галущенко изначально не была с большим восторгом воспринята ни экспертным сообществом, ни профессионалами энергетической отрасли, ни международными партнерами Украины. Никого особо не вдохновляла перспектива иметь в министрах фигуранта "живого" расследования НАБУ и человека, чье участие в коррупционных схемах выглядит столь очевидным. Именно поэтому его отставку в парламенте примут скорее как долгожданное облегчение, чем как вынужденное прощание с зарекомендовавшим себя профессионалом", — резюмирует издание.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Минэнерго получило нового руководителя: с чем столкнется Галущенко.

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