Россия ведет против Украины интенсивную и целенаправленную информационную войну – эксперт

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Ольга Чародий
Американское издание Politico сообщило, что администрация Джо Байдена решила отложить предоставление Украине военной помощи в размере на 100 млн долларов. В Белом доме опровергли данное сообщение.
Военная помощь (фото из открытых источников)
Как
сообщила адвокат Анна Даниэль
изданию "Комментарии-Украина", немало российских и отечественных СМИ
распространили эту новость с небывалой скоростью, акцентировав на ключевом:
"США приостанавливают военную помощь Украине", не упомянув, что сумма
100 млн долл. США — ассигнована в
дополнение к 275 млн долл. военной помощи, которую Украина получает от
американского партнера.
По ее словам, использование Россией "информационного
оружия" нарушает основные принципы международного права, закрепленные
Уставом ООН 1945 года.
Резюмируя, адвокат отмечает, что решающую роль в
противодействии информационной войне играют СМИ и общественность.
"Пока мы не научимся критически мыслить, анализировать
сообщения соблюдать информационной гигиены нам не удастся избежать
информационных диверсий, распространению ложных новостей, откровенных фейков",
— добавила эксперт.
Напомним, официальный сайт администрации президента Соединенных Штатов опубликовал публичное заявление пресс-секретаря Джен Псаки. Чиновница в своем спиче подчеркнула: Америка остается на стороне Украины в конфликте с Россией, а потому продолжит всячески поддерживать нашу страну.
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