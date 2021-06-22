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Главная Новости Политика внутренняя политика Россия ведет против Украины интенсивную и целенаправленную информационную войну – эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ведет против Украины интенсивную и целенаправленную информационную войну – эксперт

сегодня, 22:16
Автор:

Ольга Чародий

Американское издание Politico сообщило, что администрация Джо Байдена решила отложить предоставление Украине военной помощи в размере  на 100 млн долларов. В Белом доме опровергли данное сообщение. 

Россия ведет против Украины интенсивную и целенаправленную информационную войну – эксперт

Военная помощь (фото из открытых источников)

Как сообщила адвокат Анна Даниэль изданию "Комментарии-Украина", немало российских и отечественных СМИ распространили эту новость с небывалой скоростью, акцентировав на ключевом: "США приостанавливают военную помощь Украине", не упомянув, что сумма 100 млн долл. США —  ассигнована в дополнение к 275 млн долл. военной помощи, которую Украина получает от американского  партнера.

"За время российской агрессии мы наблюдаем, что информационная война РФ против Украины ведется интенсивная и целенаправленная. Объектом воздействия является население РФ — традиционный объект пропаганды, население Украины, население третьих государств и международное сообщество в целом. Как известно, задачей информационной войны является манипулирование массами. Цель манипуляции зачастую заключается во внесении в общественное и индивидуальное сознание враждебных идей и взглядов, дезориентации и дезинформации масс, ослаблении определенных убеждений, запугивании своего народа образом врага, запугивании противника своим могуществом, и тому подобное", — считает адвокат.

По ее словам, использование Россией "информационного оружия" нарушает основные принципы международного права, закрепленные Уставом ООН 1945 года.

"Они перечислены в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой Генеральной Ассамблеей в 1970 г: принцип суверенного равенства государств; принцип неприменения силы или угрозы силой; принцип территориальной целостности государств; принцип нерушимости государственных границ; принцип мирного разрешения международных споров; принцип невмешательства во внутренние дела; принцип всеобщего уважения прав человека; принцип самоопределения народов и наций; принцип сотрудничества; принцип добросовестного выполнения международных обязательств", — считает Даниэль.

Резюмируя, адвокат отмечает, что решающую роль в противодействии информационной войне играют СМИ и общественность.

"Пока мы не научимся критически мыслить, анализировать сообщения соблюдать информационной гигиены нам не удастся избежать информационных диверсий, распространению ложных новостей, откровенных фейков", — добавила эксперт.

Напомним, официальный сайт администрации президента Соединенных Штатов опубликовал публичное заявление пресс-секретаря Джен Псаки. Чиновница в своем спиче подчеркнула: Америка остается на стороне Украины в конфликте с Россией, а потому продолжит всячески поддерживать нашу страну.



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Источник: Comments.ua
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